Desaparición en la frontera: Guardia venezolana retuvo a una colombiana y a un peruano y no se volvió a saber de ellos

Una joven colombiana y su esposo peruano fueron detenidos por las autoridades venezolanas en la frontera con Cúcuta. Después de seis días, su familia denuncia no tener noticias de su paradero.

Todo comenzó la tarde del sábado 19 de octubre, cuando Lina Marcela Rojas, de 19 años, y su pareja, Nelson Cabrera Medina, peruano de 52 años, cruzaron a bordo de una camioneta blanca Toyota Fortuner de placa CUX600 por Villa del Rosario a San Antonio del Táchira para recoger una torta por el cumpleaños de una de las hijas del hombre.

Sin embargo, al regresar, fueron interceptados en la aduana venezolana, que comunica al puente internacional Simón Bolívar, pero no lograron retornar a Colombia.

Se conoció que Rojas se comunicó con su mamá y le informó que estaban interrogando a su pareja, mientras ella seguía dentro de la camioneta.

“Yo llegué a la aduana y vi a mi hija. Ella me entregó la torta porque todo estaba muy demorado y me despedí quedamos en que nos comunicábamos por teléfono pero de repente me advirtió que quedaría incomunicada y ahí ya empecé a alarmarme”, contó a La Opinión Jennifer Rojas, la mamá de la joven.

Según el relato de la familiar, con su hija tuvo comunicación hasta las 10 de la noche de ese sábado y desde allí no ha tenido respuesta de ninguna autoridad venezolana. Al parecer, cuando la joven colombiana entró a preguntar por su pareja, ella también quedó retenida.

“A esa hora supe los llevarían retenidos al puente de Tienditas y luego que a San Cristóbal pero no pudo expresar nada, ni siquiera me explicó la razón”, añadió la familiar.

Desde entonces, la madre ha realizado múltiples requerimientos con las autoridades de Venezuela pero no han tenido ninguna razón del paradero de su hija y la pareja, así como de la camioneta en la que se movilizaban.

“Sospechamos que como Nelson entraba y salía sin ningún problema de San Antonio a Villa del Rosario lo interrogaron por no entrar legalmente pero tenerlo tantos días sin respuesta y además de eso retener a mi hija, es lo que nos alarma y angustia pues para nadie es un secreto que en ese país no respetan los derechos humanos”, añadió la mamá.

Según la mamá de la joven, su hija es estudiante de administración de empresas y junto al compañero sentimental no tienen antecedentes penales.

“He ido a todo lado donde me indican que puedo tener razón de ellos y nadie me da respuesta. No hay rastro alguno”, dijo preocupada la mujer.

Del peruano se conoció que lleva en Colombia tres años y tiene a sus dos hijas radicadas en el municipio de Villa del Rosario.

Hasta el momento, ni las autoridades venezolanas ni colombianas se han pronunciado sobre la situación de la pareja.

Rojas expresó su desesperación por la falta de comunicación y la incertidumbre sobre su hija y su yerno por lo que pide ayuda para que regresen sanos y salvos a casa.

