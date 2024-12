¿Por qué el idioma inglés es un motor del empleo y desarrollo económico para Colombia?

Sectores claves de la economía nacional como el turismo, la tecnología y los servicios requieren personal con habilidades en un segundo idioma.

En un mercado laboral cada vez más exigente y retador, el dominio de al menos un segundo idioma se constituye en una pieza clave en las aspiraciones profesionales de los jóvenes. No es casualidad que un análisis reciente reveló que el 70% de las empresas internacionales en Colombia consideran el dominio del inglés como un criterio decisivo en sus procesos de selección.

Este dato pone de manifiesto que aprender un segundo idioma, especialmente el inglés, no es solo un mérito adicional, sino un requisito fundamental para acceder a un abanico más amplio de oportunidades laborales en un mundo cada vez más interconectado. De esta manera, la capacitación en idiomas se convierte en una inversión estratégica para quienes buscan sobresalir en el competitivo mercado laboral actual.

En este sentido, Sandra Castellanos, directora de programas corporativos y personalizados de Smart, academia de idiomas líder en el país, explica que “el inglés es una habilidad imprescindible para destacar en un mercado global. En nuestra experiencia, contar con equipos bilingües nos permite conectarnos con mercados internacionales y mejorar nuestra competitividad”.

Pensando en esto, las academias han entendido la necesidad de la población colombiana de aprender nuevos idiomas y se han enfocado en crear alternativas para que este proceso sea más sencillo.

“Llevaba varios años tratando de aprender inglés porque para mi carrera como actriz es clave, pues el algo que me abre puertas y me trae oportunidades. Además, a nivel personal me permite conocer nuevas culturas y poder sentirme fuerte para hacer negocios. Hoy puedo decir que me siento realizadas al poder entender otro idioma”, afirmó Carolina Sepúlveda actriz colombiana, quien es ejemplo de que cuando una persona tiene la actitud y la disposición de aprender y progresar, lo puede lograr.

En ese contexto, y bajo un entorno donde las dificultades para acceder a una educación de calidad son evidentes, las academias de aprendizaje de idiomas se perfilan como una solución transformadora para quienes desean aprender una segunda lengua.

Colombia, con oportunidad de mejora en términos de bilingüismo

En Colombia las cifras en materia de bilingüismo preocupan. Hace 27 años, menos del 5% de los colombianos era bilingüe, y aunque hoy se ha avanzado, el 38% de los jóvenes considera que su nivel de inglés no es suficiente para enfrentar los retos laborales actuales, según cifras del DANE.

Sectores como el turismo, la tecnología y los servicios son los que más solicitan personal bilingüe para integrar sus nóminas. Sin embargo, el porcentaje de candidatos con este requisito aún es bajo.

En este sentido, para Castellanos, el aprendizaje de inglés es un factor muy relevante en el desarrollo profesional de una persona. “El inglés no solo abre puertas laborales, sino que también transforma vidas”, señaló.

Se estima que el inglés es el idioma más hablado en el planeta con más de 1.348 millones de hablantes entre nativos y personas que lo han aprendido como segunda lengua, lo que abre un amplio escenario de oportunidades laborales en todo el mundo.

En conclusión, aprender idiomas es una herramienta clave para destacar en el ámbito laboral, ya que amplía las oportunidades de empleo, facilita la comunicación en entornos internacionales y demuestra habilidades de adaptación y aprendizaje continuo, cualidades muy valoradas en el mercado actual.

