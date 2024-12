Desconocer el límite de velocidad en carretera no lo libra de una multa

Con el fin de año se incrementa la cantidad de viajes por carretera, y con ello, una pregunta crucial que muchos conductores, especialmente motociclistas, pasan por alto: ¿cuáles son los límites de velocidad en Colombia? Aunque la Ley ‘Julián Esteban’ (Ley 2251 de 2022) estableció modificaciones claras en los límites de velocidad, persiste el desconocimiento entre los viajeros. Este problema puede tener consecuencias graves, no solo por los incidentes viales, sino también por las costosas multas.

A pesar de las claras señales y las leyes que limitan la velocidad, muchos conductores de motocicletas desafían el peligro, poniendo en riesgo sus vidas y las de los demás actores viales. La velocidad es un factor clave en la mayoría de los siniestros viales. Ir más rápido de lo permitido aumenta exponencialmente el riesgo de perder el control, sufrir lesiones graves o incluso fallecer. Además, las multas por exceso de velocidad pueden ser costosas y generar puntos en la licencia.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), los motociclistas representan el 62% de las fatalidades por siniestros viales en Colombia (octubre 2024). Esto significa que más de la mitad de las personas que mueren en las carreteras del país van a bordo de una motocicleta demostrando que este grupo continúa siendo el más vulnerable, especialmente en temporadas de alto tránsito como diciembre.

Los límites de velocidad en el país varían dependiendo del tipo de vía:

- En zonas escolares y residenciales, se debe mantener una velocidad de hasta 30 km/h.

- En vías urbanas y municipales, la velocidad máxima permitida es de 50 km/h.

- En vías rurales, el límite de velocidad autorizado es de 80 km/h.

Sin embargo, en carreteras nacionales y departamentales, el máximo permitido es de 90 km/h, mientras que en vías de doble calzada sin pasos peatonales el límite sube a 120 km/h.

Iván García, director de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, sostiene que "el respeto por los límites de velocidad es un factor esencial para reducir los siniestros en las carreteras, pero resulta preocupante que muchos motociclistas no los conozcan o no los respeten. Desde este gremio y a través de iniciativas como Movemos Colombia hacemos un llamado a priorizar la seguridad vial especialmente en esta temporada de fin de año, no solo por el bienestar de los motociclistas, sino también de sus familias”.

Salvan vidas y ahorran problemas

Respetar los límites también protege tu bolsillo, pues una infracción por exceso de velocidad en 2024 equivale a una multa de 650.000 pesos, además de la posibilidad de enfrentar sanciones adicionales si eres captado por cámaras de fotodetección, las cuales también están ubicadas en las carreteras nacionales que usas para viajar en vacaciones.

La ANSV también señala que diciembre es uno de los meses más críticos debido al aumento de desplazamientos y celebraciones. El 54% de los casos de fatalidad ocurren los fines de semana, siendo los jóvenes entre 16 y 35 años los más afectados. La velocidad no controlada no solo pone en riesgo a los conductores, sino también a los peatones, quienes constituyen el 22% de las víctimas fatales. En el caso de los motociclistas, el choque con objeto fijo es uno de los mayores hechos viales registrados.

Cinco recomendaciones desde Movemos Colombia para un viaje seguro en moto

Si planeas viajar en motocicleta durante estas festividades, aquí tienes cinco recomendaciones esenciales para garantizar tu seguridad en la carretera:

1. Prepárate antes de rodar: inspecciona tu moto con antelación revisando como mínimo frenos, llantas, luces y niveles de líquidos. Prefiere llevar tu moto a un centro de servicios autorizado por la marca de tu vehículo. Un mantenimiento preventivo puede evitarte problemas mecánicos o técnicos en pleno viaje.

2. Conoce y respeta los límites de velocidad: antes de salir, verifica los límites establecidos para tu ruta. Ajústala a las condiciones de la vía y recuerda que en zonas escolares, residenciales o urbanas el máximo permitido es de 30 a 50 km/h.

3. Equípate correctamente: usa casco certificado, guantes, chaqueta con protecciones y zapato cerrado. Considera prendas reflectantes si tu viaje es largo o por vías rápidas.

4. Planifica tu ruta y horarios: mantén tus documentos al día (licencia de conducción, de tránsito y SOAT), investiga el estado de las vías, el clima y horarios con menor flujo vehicular. Haz paradas cada dos horas para descansar y mantente hidratado.

5. Mantén la distancia y la atención: mantén una separación prudente con otros vehículos, evita los puntos ciegos de transportes de carga pesada y reduce la velocidad en zonas de alta congestión. La anticipación es clave para reaccionar ante cualquier imprevisto.

