¿Cuáles prácticas de aprendizaje de inglés se recomiendan para estudiar en el extranjero?

Una razón poderosa para aprender inglés es vivir la experiencia de estudiar en el extranjero. De acuerdo con la plataforma de aprendizaje Duolingo, gran parte de los usuarios que aprenden inglés en India (40%), Vietnam (50%) y China (54%) mencionan los estudios escolares como su principal motivación para aprender idiomas. En la mayoría de los países de Latinoamérica el inglés es el idioma que más se aprende, y a escala global, en 122 países ocupó la posición de la lengua más aprendida en Duolingo en 2023.

Hablar inglés es una habilidad que facilita alcanzar el éxito económico y educativo, por ello es un requisito indispensable para quienes desean viajar al extranjero para continuar o ampliar su preparación académica, incluso en países no anglosajones.

A diferencia del inglés conversacional que permite darnos a entender o mantener una charla casual, el inglés académico es una vertiente empleada en el contexto de los niveles de educación superior; así, una personas puede entender, leer, escribir y hablar sobre una gran diversidad de temas académicos.

Por ejemplo, en un ensayo escolar no se podría emplear gonna o wanna, formas acortadas del going to (ir a) y want to (querer); en su lugar tendrían que usarse los términos extendidos. En palabras simples, el inglés académico es más formal que el que usamos en una conversación.

Para que el estudiante lleve a cabo una inscripción en algún curso en el extranjero, el estudiante debe presentar una prueba, como el Duolingo English Test, que compruebe que domina el nivel adecuado de inglés para entender las clases y poder realizar las asignaciones sin problemas.

Si deseas vivir una experiencia académica al máximo en el extranjero y, además, hacerlo de manera mucho más inmersiva, el inglés académico se puede practicar de varias maneras. Algunos consejos prácticos, son:

Escuchar inglés académico — Así como con las canciones, las películas o las series, escuchar seminarios, conferencias, lecciones pregrabadas, podcasts o cursos, será útil para percibir el tono y el vocabulario que se emplean en el inglés académico.

Leer libros de texto — Quizás no se trate de las lecturas más fáciles, pero adentrarse en las lecturas de los libros de texto permite familiarizarse con el vocabulario. Al hacer esta práctica por iniciativa propia, es posible tomar el tiempo necesario para leer detenidamente, buscar el significado de las palabras desconocidas y detenerse las veces que sean necesarias.

Formar un grupo de estudio — En estos casos, la unión hace la fuerza. Estudiar y practicar de manera colaborativa puede ser de gran ayuda. Escuchar a los demás, así como compartir dudas y técnicas puede ayudar a identificar mejor las áreas de oportunidad.

Pedir ayuda — En muchos centros educativos, existen clases o espacios dedicados a ayudar a estudiantes que quieren perfeccionar su inglés. Incluso quienes tienen al inglés como primer idioma pueden presentar problemas cuando se trata del inglés académico, así que estos casos la clave es acercarse con personas que puedan ayudar a practicar y a corregir las fallas.

Con estas prácticas será mucho más enriquecedora la experiencia de estudiar en el extrajero, ya que facilita un entendimiento mucho más profundo de las clases, los textos y otros contenidos relacionados con los estudios. Asimismo, se vuelve más fácil tener la seguridad para participar en clase, en debates y para articular mejor los pensamientos a plasmar en cualquier formato requerido en la experiencia educativa.

