Selena Gómez llora en redes por deportaciones de inmigrantes mexicanos

Selena Gómez, la reconocida cantante y actriz estadounidense, compartió en su cuenta de Instagram un emotivo video que rápidamente conmovió a sus seguidores. Visiblemente afectada, Gómez expresó su angustia por la reciente ola de deportaciones de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.

“Toda mi gente está siendo atacada, los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho, desearía poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Haré todo lo que pueda, lo prometo”, dijo entre lágrimas en el video. La publicación estuvo acompañada de un breve mensaje que incluía la frase “Lo siento muchísimo” y un emoji de la bandera mexicana.

Más tarde, la intérprete de 'Emilia Pérez’ agregó otra historia en la misma red social en la que escribió: “Al parecer, no está bien mostrar empatía por las personas”. Ambas publicaciones fueron eliminadas poco después, aunque ya habían generado un gran impacto entre sus seguidores y los medios de comunicación.

Las declaraciones de Selena Gómez llegan en un momento crítico. Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), durante la primera semana del segundo mandato del presidente Donald Trump se llevaron a cabo redadas migratorias a gran escala.

Estas operaciones resultaron en la detención de 2.382 inmigrantes indocumentados y la emisión de 1.797 órdenes de captura.

Lo que ha causado mayor indignación es que estas redadas incluyeron lugares previamente considerados “protegidos”, como escuelas, iglesias y hospitales, tras la eliminación de una directriz que instruía a las autoridades a evitar estos sitios.