'Rápidos y furiosos' tendrá su propia montaña rusa

Se prepara el lanzamiento de la primera montaña rusa al aire libre de alta velocidad de Universal Studios Hollywood, 'Fast & Furious: Hollywood Drift'.

Su lanzamiento está previsto para 2026, basado en la exitosa franquicia cinematográfica 'Fast & Furious' de Universal Pictures

La nueva y dinámica atracción, inspirada en la exitosa saga cinematográfica de Universal Picture elevará la experiencia de los visitantes con logros innovadores y tecnológicos nunca antes empleados en una montaña rusa.

El sistema de atracción de última generación está diseñado exclusivamente para sumergir a los visitantes en el universo de alta velocidad 'Fast & Furious'. Lo más destacado incluirá una innovadora rotación de 360 ​​grados de los vehículos individuales a medida que avanzan a lo largo de una elaborada pista meticulosamente construida con tecnología de reducción de sonido para una experiencia impresionante y superior. Estas atribuciones crearán una sensación perfecta de autos a la deriva mientras los visitantes giran a velocidades tremendamente rápidas.

"Como destino de parque temático de entretenimiento de primer nivel con una rica historia de sumergir a los visitantes en atracciones increíbles basadas en las propiedades de cine, televisión y juegos más inspiradoras de la actualidad, estamos entusiasmados de presentar nuestra primera montaña rusa al aire libre de alta velocidad", dijo Scott Strobl, Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Universal Studios Hollywood.

Y agregó, “A medida que Universal Studios Hollywood continúa evolucionando, la llegada de 'Fast & Furious: Hollywood Drift' será un poderoso cambio de juego que infundirá un nuevo nivel de emoción en nuestro ya dinámico parque temático, y esperamos darles la bienvenida a los visitantes cuando entre a la carrera en 2026”.

'Fast & Furious: Hollywood Drift' estará ubicado en el Upper Lot de Universal Studios Hollywood. Los visitantes harán línea dentro de una gran estructura estilo garaje de ladrillo rojo antes de instalarse en los vehículos de atracción, modelados a partir de varios autos auténticos que aparecen en las películas, y se catapultara a lo largo de una pista aérea que serpentea sobre partes del parque temático.

La montaña rusa 'Fast & Furious: Hollywood Drift' se beneficiará de la experiencia de décadas de Universal Destinations & Experiences en revolucionar el desarrollo de la montaña rusa contemporánea en sus parques temáticos globales.

La atracción se unirá a la lista de atracciones innovadoras de Universal Studios Hollywood, incluida la tierra interactiva 'Super Nintendo World', que presenta la atracción aclamada 'Mario Kart: Bowser’s Challenge'; 'The Wizarding World of Harry Potter', tierra altamente inmersiva que incluye la aldea de Hogsmeade, las atracciones 'Harry Potter and the Forbidden Journey' y 'Flight of the Hippogriff'; 'Jurassic World—The Ride'; las galardonadas 'The Secret Life of pets: Off the Leash' de Illumination y 'Despicable Me Minion Mayhem'; Springfield, EE.UU. y 'The Simpsons Ride'; 'Transformers: The Ride-3D”' y 'Revenge of the Mummy—The Ride'.

La nueva montaña rusa se convertirá en una marquesina junto a la atracción exclusiva Studio Tour del parque temático, que conmemora los 60 años de magia cinematográfica este año. Desde 1964, el Studio Tour ha ofrecido a los visitantes un asiento en primera fila para disfrutar de la magia cinematográfica en un auténtico estudio de producción de cine y televisión para echar un vistazo exclusivo a los escenarios de películas originales que incluyen 'Jupiter's Claim' de Nope de Jordan Peele y Courthouse Square de la película 'Back to the Future'. Películas, así como atracciones experienciales como 'King Kong 360-3D' y la atracción inquietantemente realista “Earthquake—The Big One” que simula un desastre natural.

La saga cinematográfica 'Fast & Furious' es un fenómeno. Durante más de veinte años, la franquicia ha avivado la pasión de una audiencia en constante expansión y ha recaudado más de 7 mil millones de dólares en la taquilla mundial. Las películas locales 'Fast & Furious', que batieron récords, se han convertido en la franquicia más rentable y de mayor duración del estudio. En las plataformas de redes sociales, el número de seguidores de las películas y el elenco se ha convertido en el mayor número de franquicias activas.

