Prime video presenta sus principales apuestas para el entretenimiento

La lucha por los usuarios de las principales plataformas de streaming continúa, con varias de ellas fortaleciendo sus contenidos o fusionándose, como ocurrirá pronto con Disney+ y Star+.

Por eso, Amazon MGM Studios reveló una importante lista de los próximos contenidos que prepara para Prime Video.

Elle es serie precuela de la famosa película ‘Legalmente Rubia’ de Hello Sunshine, la productora de Reese Witherspoon. La creadora Laura Kitrell (High School, Insecure) será la showrunner, con Witherspoon, Lauren Neustadter, Lauren Kisilevsky y Marc Platt como productores ejecutivos.

Le puede interesar: Catatumbo, nueva Miss Teen Norte de Santander

Otra de las secuelas que se prepara es ‘El Duro’, de la famosa película de los años 80, con Jake Gyllenhaal retomando su papel como Dalton. Los detalles del argumento se mantienen en secreto para la secuela.

MGM+ y Prime Video anunciaron a Noir, una serie de acción real basada en el cómic de Marvel Spider-Man Noir. El actor ganador del Premio de la Academia Nicolas Cage protagonizará la serie.

El director Harry Bradbeer, ganador del Emmy, dirigirá y será productor ejecutivo de los dos primeros episodios. Oren Uziel y Steve Lightfoot serán co-showrunners y productores ejecutivos.

Uziel y Lightfoot desarrollaron la serie junto al equipo ganador del Premio de la Academia detrás de Spider-Man: Into the Spider-Verse: Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal, quienes también serán productores ejecutivos.

Siguiendo con el paso de las películas a las series, se anunció una serie de ‘Tomb Raider’ con Phoebe Waller-Bridge como guionista y productora ejecutiva. La serie se basa en la icónica franquicia de videojuegos Tomb Raider, que sigue las aventuras de la famosa arqueóloga y aventurera Lara Croft.

Siga leyendo: La utilidad del tiempo en la vida de la cucuteña Luz Amelia Amado

La aclamada serie de televisión ‘Sr. y Sra. Smith’, que también viene del mundo del largometraje, ha sido renovada para una segunda temporada. De los co-creadores y productores ejecutivos Donald Glover y Francesca Sloane, la serie es una reinvención de la película de 2005.

Cross ha sido renovada para una segunda temporada. De Paramount Television Studios y Skydance Television, es un thriller complejo, retorcido y de ritmo acelerado creado por Ben Watkins, basado en los personajes de la exitosa serie de libros Alex Cross de James Patterson.

La exitosa serie dramática ganadora del Emmy ha sido renovada para una quinta temporada, mientras que su diabólica cuarta temporada el 13 de junio de 2024, con tres episodios, seguidos de un nuevo episodio cada semana, terminando con el épico final de temporada el jueves 18 de julio.

Otro de sus anuncios fue ‘Pop Culture Jeopardy!’ de Sony Pictures Television. Esta colaboración marca la primera vez que la división de programas de concursos de SPT expande la franquicia Jeopardy! al streaming, creando una nueva serie exclusiva para la audiencia global de Prime Video.

‘El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder’ es sin duda uno de los estrenos más esperados en su segunda temporada, tras el éxito global de la primera, vista por más de 100 millones de personas en todo el mundo, y generando más suscripciones a Prime durante su ventana de lanzamiento que cualquier otro contenido anterior.

Infórmese: Así es la nueva serie de época que se graba en Colombia

Anunció que tiene una nueva serie sin guion en camino: ‘Buy It Now’, presentada por JB Smoove, que se une al evento navideño ‘Wish List Games’, presentado por Nick Cannon. Prime Video también reveló quienes serán las celebridades que aparecerán en ‘Are You Smarter Than a Celebrity?’, presentado por el tres veces campeón del Super Bowl Travis Kelce.

Estrenó el tráiler y el arte del primer programa de concursos del servicio, ‘The 1% Club’, presentado por el galardonado comediante y actor Patton Oswalt. El programa único y convincente pondrá a prueba la inteligencia de la nación a través de una serie de preguntas respaldadas por encuestas científicas.

‘You’re Cordially Invited’ es su próxima comedia cinematográfica, protagonizada por Reese Witherspoon y Will Ferrell.

‘El verano que me enamoré’ tendrá una tercera temporada, siendo todo un fenómeno generacional de la escritora, creadora y showrunner Jenny Han.

Además, regresará la exitosa serie ha sido vista por una audiencia global de casi 80 millones, ‘Fallout’, una colaboración con Bethesda Games, Kilter Films de Jonah Nolan y Lisa Joy, y los creadores Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion