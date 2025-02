¿Paola Jara y Jessi Uribe en crisis matrimonial? “Soy muy celoso”

Paola Jara y Jessi Uribe son considerados por su público como uno de los matrimonios más sólidos de la industria musical colombiana. Aunque su relación comenzó en medio de escándalos debido al anterior matrimonio de Uribe con la madre de sus hijos, con el tiempo, las muestras de cariño en redes sociales les han permitido ganarse la aceptación de muchos.

Ambos intérpretes de música popular han estado en el centro de la opinión pública, y ahora vuelven a ser noticia tras una declaración de Jessi Uribe en la que mostró su lado más vulnerable, generando diversas reacciones en redes sociales.

El cantante reveló que, pese a las críticas, tanto él como Paola Jara siguen construyendo su matrimonio y apostando por su relación. En una entrevista para el programa de entretenimiento La Red, Uribe habló sobre los retos que ha enfrentado, incluyendo ataques de ansiedad que vivió en un viaje a Madrid, España

“Estos viajes, en los que no he podido dormir, me han dado muy duro. Entonces comienzan ataques de pánico o nervios. Siento que me voy a ir, que me voy a morir. Me tomé un café y me atacó el sistema nervioso. Me puse mal, blanco, sentí que me iba a morir”, confesó el cantante.

Además, Uribe admitió que su estilo de vida y el estrés han afectado su salud, lo que lo llevó a enfocarse más en su bienestar físico y mental. También habló de su relación con Paola Jara y reveló que ambos asisten a terapia para fortalecer su matrimonio.

El cantante confesó que es una persona celosa y que ha trabajado en ello durante el último año, porque ha sido causal de momentos incomodos en el matrimonio. “Cuando la veo haciendo cosas raras, como irse a hacer exámenes de sangre un domingo a las 5 de la mañana y luego entrenar, me dan celos. Es una bobada, pero me cuesta”, expresó.

Las declaraciones han generado opiniones divididas entre sus seguidores, mientras la pareja sigue enfocada en su crecimiento personal y profesional.

Añadió que: “Me saca la piedra la gente que habla de mí y no me conoce. Me da rabia que haya comentarios de personas que hablan de mi familia y dicen cosas feas. Eso me molesta muchísimo”.

