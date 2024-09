No me voy a quedar callada: Melissa Martínez le declara la guerra a Temu

Melissa Martínez es una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana. Su carisma, amor por el fútbol y pensamiento crítico le han permitido ganarse el cariño y admiración de una comunidad digital que ya supera los 2 millones de seguidores.

La barranquillera, de 38 años, incursionó en el mundo de la moda con su línea de ropa ‘Melissa Martínez Store’, un proyecto que concibió para mostrar no sólo su pasión por la moda, sino para que decenas de mujeres puedan acceder a sus prendas de vestir. No obstante, la presentadora enfrenta una batalla contra la empresa china Temu.

“Sí, los de Temu me copian a mí. Pero no lo estoy sufriendo yo sola, lo sufren miles de emprendedores en el mundo. Esta gente no hace más nada que copiar. Falsifican mis vestidos. No solo copian a las grandes marcas del mundo, también pretenden acabar con pequeños emprendedores como yo. Pero Dios nunca pierde”, fueron las declaraciones que ofreció ante la avalancha de comentarios que recibió sobre el tema.

La presentadora dejó claro que no “se quedará callada” y que va a defender su emprendimiento. “Entonces yo, así de diminuta, empecé el camino jurídico para enfrentarme a un gigante como Temu. No me voy a quedar callada porque tengo las herramientas para decirles que están copiando”, expresó bastante molesta.

Melissa Martínez apostó por su emprendimiento de ropa cuando sus seguidoras empezaban a consultarle por sus prendas de vestir. De acuerdo con la página web del sitio, MMstore Colombia de Melissa Martínez es una boutique en moda femenina a nivel nacional que “ofrece una amplia gama de prendas de alta calidad, combinando estilo y confort”.

Y añaden que “mantenemos un compromiso inquebrantable con la excelencia en el servicio al cliente, nos esforzamos por ofrecer los mejores precios del mercado en la confección de ropa para la mujer”.

