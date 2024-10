Más producciones beneficiadas con la Ley de Cine están listas para su estreno

Se prepara el estreno en salas de cine de seis películas nuevas, beneficiarias de la Ley de Cine 1556 de 2012, que busca traer al país grandes producciones internacionales para ser grabadas en distintas regiones de Colombia.

Todo esto bajo el Fondo Fílmico Colombiano (FFC), que consiste en la contraprestación por contratar servicios logísticos y cinematográficos para filmar en el país, junto a los Certificados de Inversión Audiovisual (CINA), otorgados por el Gobierno y administrado por Proimágenes Colombia, que se traducen en un descuento tributario equivalente al 35% del gasto en servicios audiovisuales en el país.

Durante 12 años han sido una gran cantidad de producciones beneficiarias del incentivo CINA y el FFC, algunas de las más recientes producciones que se han rodado en Colombia han logrado gran impacto internacional, como 'Los iniciados' (2023), dirigida por Juan Felipe Orozco, que se convirtió en una de las producciones de Amazon Studios de mayor impacto dentro de la plataforma de Prime Video durante el año 2023.

Además, se realizó una secuela, 'Los iniciados: el diario de las sombras' (2024) de Carlos Moreno, que tras su estreno el pasado 27 de septiembre se posicionó como una de las producciones más vistas en Prime Video Colombia durante su primer fin de semana.

Otra película beneficiaria de los certificados tributarios que se estrenará en las salas de cine el próximo 10 de octubre y, posteriormente en Prime Video, es 'Pimpinero: sangre y gasolina', del director y productor caleño de Andrés Baiz, y que ha generado gran interés por ser el debut actoral del cantautor colombiano Juanes.

Bajo este incentivo también se han producido series como la serie 'Ritmo salvaje' (Netflix), la segunda parte de la telenovela 'Pasión de gavilanes' (Telemundo, Caracol Televisión), así como las temporadas de 'La primera vez' (Netflix) cuya próxima temporada ya fue confirmada, siendo la primera serie original colombiana que llega a una tercera temporada en la plataforma.

También se encuentran las temporadas uno y dos de 'Pálpito' (Netflix), serie que alcanzó gran éxito escalando en la lista de seriados de habla no inglesa más vistos mundialmente; el documental 'Hermanos por accidente' (Netflix) que también estuvo en el top 10 mundial.

'Primate' (Prime Video), 'Medellín' (2023) de Franck Gastambide, las dos temporadas de la serie sobre uno de los creadores del Cartel de Medellín, 'Paraíso blanco' (serie de Caracol Televisión para ViX), 'Calle y Poché: sin etiquetas' (Prime Video), uno de los estrenos más esperados de 2024 la serie 'Cien años de soledad' (Netflix), basada en la máxima obra del Premio Nobel de Literatura colombiano, Gabriel García Márquez, por mencionar algunos.

Cabe también destacar la posproducción de la serie 'The Morning Show' (Apple TV+) y de la película 'Pedro Páramo', que luego de su paso por el reciente Festival de Toronto, tendrá su estreno mundial en Netflix el próximo 6 de noviembre.

Por el lado del FFC, se cuentan películas como 'Los 33 (2015) de Patricia Riggen, 'Loving Pablo' (2017) de Fernando León de Aranoa, 'Mile 22' (2018) de Peter Berg, 'Long Shot' (2019) de Jonathan Levine, 'Gemini Man' (2019) de Ang Lee.

La serie 'Narcos' (Netflix), 'Freelance' (2023) de Pierre Morel, 'Tomorrow Before After' (2023) de Alfonso Quijada, 'Sound of Freedom' (2023) de Alejandro Monteverde, 'What You Wish For' (2023) de Nicholas Tomnay, la serie 'The Changeling' (Apple TV).

La serie reality de competencia 'Buddy Games', presentada por Josh Duhamel, que se estrenó en 2023 por CBS, y 'The Luckiest Man' que tuvo su premier mundial en el Festival de Toronto el pasado mes de septiembre, entra otras.

Prontamente se estrenarán otras producciones beneficiarias de la Ley 1556 como la película coreana 'Bogotá: City of the Lost', dirigida por Kim Sung-jae y con un elenco encabezado por Song Joong-ki, Lee Hee-jun, Cho Hyun-Chul, entre otros y que se estrena en octubre en Asia. Este thriller criminal es la primera apuesta de Corea del Sur filmando en tierras colombianas.

Para 2025, Netflix prepara el estreno de la serie 'Medusa', filmada en Barranquilla, con un elenco que incluye a Manolo Cardona, Sebastián Martínez, Juana Acosta, entre otros.

También se estrenará 'Delirio' con Juan Pablo Urrego, Paola Turbay, Juan Pablo Raba y Estefanía Piñeres, y la segunda temporada de la serie 'Perfil falso' con David Palacio, Manuela González, Carolina Miranda y Rodolfo Salas.

Además, La Ley 1556 de 2012, diseñada para impulsar el cine en Colombia, posicionando al país como un destino atractivo para la producción de audiovisuales, tiene como objetivo clave el crecimiento sostenible de la industria cinematográfica local, facilitando las condiciones para que tanto producciones nacionales como internacionales elijan a Colombia como su escenario creativo.

