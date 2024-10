El último intento de Marc Cherry en Hollywood

Tras lograr el éxito global con series como ‘Desperate Housewives’, que en Colombia tuvo su propia versión como ‘Amas de Casa Desesperadas’, y ‘Devious Maids’, se estrenan en América Latina las dos primeras temporadas de la nueva comedia negra de Marc Cherry, ‘Why Women Kill’.

Se trata de una nueva serie en la que se indaga en cómo la traición y el desamor pueden llevar a las mujeres a tomar decisiones letales, ofreciendo una mirada provocadora y oscura sobre las relaciones humanas.

A partir de hoy, a las diez de la noche, el canal Lifetime estrenará esta comedia negra, explorando de forma innovadora las vidas de mujeres de diferentes décadas que enfrentan desafíos en sus matrimonios, revelando cómo la traición y el desamor pueden llevar a decisiones fatales.

La serie cuenta con un elenco integrado con grandes estrellas de Hollywood, como Lucy Liu, Ginnifer Goodwin, Kirby Howell-Baptiste, Allison Tolman, Lana Parrilla, y B.K. Cannon, entre otros.

Cada episodio se presenta una mezcla de humor negro, drama y giros inesperados, haciendo que los espectadores se cuestionen hasta dónde es posible llegar por amor y venganza.

Cherry es un productor, guionista y showrunner estadounidense, quien ha sido un pionero en el desarrollo de historias que combinan elementos de humor negro y drama, mostrando una visión satírica y sofisticada de la vida suburbana.

Antes de alcanzar la fama con sus propios proyectos, Marc Cherry trabajó como asistente personal de la legendaria actriz Dixie Carter, lo que le permitió adentrarse en el mundo de la televisión.

Durante la década de 1990, Cherry trabajó como guionista en varias sitcoms, incluyendo ‘The Golden Girls’, donde desarrolló su habilidad para escribir diálogos ingeniosos y personajes complejos.

Marc Cherry habló sobre su recorrido en el mundo de la televisión y la serie ‘Why Women Kill’ que ahora se estrena en América Latina.

Toda una vida en pantalla chica

Al ser consultado sobre ‘Desperate Housewives’ su gran éxito, Cherry sostuvo que, “en ese momento estaba en un punto muy bajo de mi carrera, estaba totalmente quebrado, mi madre era la que me mantenía a flote financieramente y tenía ese guion en el que yo realmente creía sobre estas amas de casa de los suburbios, yo pensé que íbamos a tener éxito, y fue así.

En cuanto a ‘Why Women Kill’ nació como película, pero los productores con los que trabajaba me dijeron que era mejor llevar la al formato de diez capítulos por temporadas. “Ahí empezamos a jugar con la idea y me fui inspirando en el momento que tenía que ver con cómo esa idea de infidelidad, de meter una tercera persona en una relación”.

Respecto a Lifetime, Cherry afirmo que lo veía todo el tiempo, “entiendo su público, su demografía, ellos entienden mi tono. Cuando vemos lo que pasa en muchos de sus programas, cuando muchas veces sientan a un grupo de mujeres juntas, siempre hay conversaciones muy honestas en los tópicos que quieren conversar.

Debido a esto, en sus series las mujeres se enfrentan con situaciones que las desesperan, pero siempre toman decisiones para manejarlas. A veces malas decisiones, por supuesto, ahí es donde entra la comedia, pero hacen algo.

No sabía de telenovelas

Es curioso que para un productor y guionista de la magnitud de Cherry, no hubiese conocido las telenovelas antes de hacer ‘Desperate Housewives’, “pero a través de Eva Longoria las conocí. Ahí empecé a ver ese ADN compartido, como ese nivel de teatralidad y me atrajo mucho esas emociones explosivas que veían las telenovelas y aprendí sobre ello”.

“No me sorprende para nada que mis shows, les vaya tan bien de la frontera de Estados Unidos para abajo, porque hay esa alegría, ese jugo. Nos gusta ese drama, nos gusta la venganza, armar el plan, la traición y eso es inherente en muchas de las cosas que yo escribo” afirmó.

Su experiencia en ‘Desperate’

Con ‘Desperate’, yo no tenía trabajo, no tenía un dólar, y me dije a mí mismo “bueno, tengo un último tiro antes de que me echen de Hollywood”. Estaba buscando sobre qué escribir, y pensé, voy a escribir sobre algo que nunca antes haya escrito.

