Lina Tejeiro le pone su toque a Rosemary en ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’

Hace 17 años, ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’ conquistó a los televidentes colombianos con una trama que mezclaba humor, crítica social y personajes entrañables. La confusión de dos bebés al nacer, intercambiados accidentalmente por una enfermera descuidada, dio paso a una historia que exploraba las diferencias de clase con un tono ligero y divertido.

En el 2025, Caracol Televisión apuesta por revivir ese fenómeno con una versión renovada, más fresca y adaptada a los tiempos modernos.

La gran sorpresa de esta producción es Lina Tejeiro, quien, a sus 33 años, asume por primera vez un papel protagónico como Rosemary Peláez, el interés romántico central.

La actriz llanera, conocida por su carisma y versatilidad en la pantalla, tiene el reto de darle una nueva vida a un personaje que, por años, quedó grabado en la memoria del público.

“La idea es hacer una Rosemary completamente diferente”, comentó Tejeiro en entrevista exclusiva con La Opinión. Y es que, a diferencia de la versión original, esta adaptación no solo llega con una narrativa más corta -60 capítulos en lugar de los extensos alargues de antaño- sino que incorpora la influencia de la tecnología y las redes sociales, un reflejo de la vida actual.

“Hace 20 años, las redes no eran como hoy. Ese será el plus que le daremos a esta historia, atraer a una nueva generación con algo fresco”, explicó la actriz.

Un giro personal y profesional

Detrás de la emoción de este protagónico, hay también sacrificio y dedicación. Lina recordó cómo se enteró del papel: “Recibí una videollamada de mi manager y me dijo: ‘Hola Rosemary’. Empecé a gritar como loca, me senté en el piso, no lo podía creer”.

La noticia la sorprendió justo al terminar otro proyecto, obligándola a empalmar rodajes sin descanso. Pero, como ella misma aseguró, los sueños cuestan y es ahí donde se valoran más.

Interpretar a Rosemary no fue sencillo. La llanera confesó que uno de los mayores desafíos fue mantener la compostura en escenas cargadas de humor, sobre todo cuando compartía pantalla con Variel Sánchez -encargado de interpretar a Brayan Galindo- . “No paraba de reírme con las bobadas que salían en las escenas”, admitió entre risas.

La construcción del personaje fue meticulosa y contó con el apoyo de los directores. La también presentadora trabajó en darle una personalidad más moderna a Rosemary, alejándose de la versión de hace 17 años, pero conservando la esencia del carácter de su predecesora.

“Rosemary y yo compartimos mucho el carácter. Cuando nos ponemos de mal genio, nos ponemos de mal genio”, añadió con complicidad.

Entre risas y nostalgia

El proceso de grabación fue agridulce para Lina, marcado por la reciente pérdida de su abuelo Tato, un pilar fundamental en su vida.

“Me queda la tranquilidad de que le di todo lo que pude como nieta”, compartió con serenidad. La partida de su abuelo la golpeó emocionalmente, pero, como en sus roles, Lina demostró la fortaleza de una mujer que no se detiene y que transforma el dolor en energía para seguir adelante.

Mientras tanto, la actriz ya tiene en mente sus próximos proyectos: retomar su conexión con las redes sociales -espacio donde se ha consolidado como una figura influyente- y continuar desarrollando su marca personal Coraje, que promete sorpresas para el 2025.

¿Repetirá la historia el éxito de hace 17 años?

Con un elenco renovado y una protagonista que promete dar mucho de qué hablar, la nueva versión de ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’ tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito.

La química entre Lina Tejeiro, Variel Sánchez (Brayan Galindo) y Juan Guilera (Andrés Ferreira), sumada a la participación de Laura Barjum como la antagonista Fernanda San Miguel, aportará dinamismo a una historia que, aunque conocida, llega con una perspectiva actualizada y cercana a la realidad de una generación digital.

El regreso de ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’ no solo es una apuesta de Caracol Televisión, sino también un homenaje a una trama que supo cautivar a Colombia y que ahora promete robarse el corazón de una nueva audiencia.

