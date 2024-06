‘Las expectativas de los artistas se han vuelto estrafalarias’

Un día, en su casa en Miami, Jorge Villamizar recibió una llamada de su editor, quien estaba algo inquieto al ver que en los últimos tiempos no había recibido nuevas canciones del artista colombiano, y sólo encontraba colaboraciones, pequeños aportes en temas compuestos por cinco o más personas. “No he vuelto a encontrar tu voz en las canciones”, le confesó.

Fue una especie de alerta, por lo que el cofundador de Bacilos, decidió hacer un alto en el camino de ese tipo de formas de hacer canciones entre muchas personas, tendencia hoy en la industria discográfica, y volver a lo básico, a la composición en solitario, lo cual costó, no fue fácil, pero poco a poco se reencontró con ese ser creativo interior, el mismo con el cual creó canciones que no pasan de moda como ‘Tabaco y chanel’, ‘Mi primer millón’ y ‘Caraluna’, para volver a la esencia y escribir las once canciones que hacen parte de ‘Pequeños Romances’, el sexto álbum de la banda que lidera junto al brasilero André Lopes, que ahora arrancan una gira por México, España, Estados Unidos, y su regreso a Colombia haciendo parte del cartel de la tercera edición del Festival Cordillera.

Jorge Villamizar, desde Miami, habló sobre toda la experiencia de grabar un disco a lo antiguo, con más música en vivo y menos programaciones.

El mejor momento de la banda

Dice que ha vuelto a hacer música a la manera que le gusta hacerla, ¿Cómo es esa manera?

Teniendo mucho más presencia en todos los aspectos de la producción. Nos metimos al estudio todos a grabar, dejando un poco la fase de la música por programación, que es una tendencia que ha estado muy fuerte últimamente, y decidimos grabar a la antigua aprovechando el momento tan bueno que estamos pasando como banda, con una gran conexión, una armonía a nivel humano y musical, que la queríamos llevar al álbum.

¿Fue un volver al inicio?

Fue una decisión un poco visceral, con las ganas de lograr acercarnos a ese sonido que estamos logrando en el escenario y ver qué pasa. Lo maravilloso es que al inicio de las grabaciones nos dimos cuenta rápidamente que estábamos en el camino correcto, redescubriendo lo que la gente considera Bacilos.

Fue grabado en dos veranos diferentes, ¿qué tanto le suma o le resta tener un año entre ambos momentos de grabación?

Le sumó en repertorio, porque cuando terminamos las primeras cinco canciones estábamos muy felices, y sabíamos qué necesitábamos para completar un disco, por lo que me puse a trabajar en eso, con la ventaja de la perspectiva. Vale la pena tomarse el tiempo para las cosas, no todo tiene que ser inmediato.

Todo eso en una industria que lanza cada vez más canciones a diario…

Sí, pero también las expectativas de los artistas se han vuelto demasiado estrafalarias. No necesitas de un jet privado, eso no va hacer que hagas mejor música, pero si lo quieres tienes que subirte al tren de la industria, comprometiendo ciertas cosas que no voy a venir a juzgarlos, pero cada cual decide cómo participar en este negocio, y Bacilos tiene la suerte de contar con un catálogo que la gente lo quiere en toda la región.Tenemos los pies en la tierra.

¿Cómo ha sido volver a componer música en solitario?

Fue maravilloso, porque llega un momento en que uno llega a sentir que no puede componer. Un día me llamó Jorge Luis Piloto, que es amigo y compositor, y me preguntó: ¿hace cuánto no compones solo? porque siento que hace falta tu voz. Coincidencialmente, poco tiempo después lo mismo me dijo Luis Fernando Ochoa.

¿Qué es un ‘Pequeño romance’?

Nace de una anécdota con una chica cartagenera hace muchos años. Me dijo que no quería salir conmigo porque decía que a mí me gustaban ‘los romances con fecha de expiración’, y de ahí surgió la historia de la letra de la canción.‘Pequeños Romances’ son el amor en tiempos de redes sociales, donde es tanta la exposición a personas que es difícil bajar el ritmo, vivimos una época difícil para el amor, estamos inmersos en una profunda soledad, y el trasfondo del disco es un poco el perfil de una persona solitaria de hoy.

