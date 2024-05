La moda es para todo el mundo: Pilar Castaño

Cada vez que una persona se acerca a Pilar Castaño para hacerle una pregunta sobre moda, tendencias o alguno que otro consejo en torno al vestuario, suele llevarse consigo mucho más.

Ella tiene claro que una chaqueta siempre es vital a la hora de dictar una charla o una conferencia, generan confianza y respeto frente a la audiencia, “es tu mejor amiga la chaqueta”, mientras que recuerda que su madre, Gloria Valencia de Castaño, jamás utilizó un jean, mientras que Pilar exagera, “A mí me van a enterrar con los jeans, pero si nunca has usado un jeans, los cincuenta no es buen momento para empezar a usarlos. Debes llevarlos con personalidad”.

Así ocurrió de manera constante al lanzar ‘Mandalas’, una nueva colección en colaboración con Bluss, que en esta oportunidad, está dirigida a señora y abuelas.

Ya son tres años que la reconocida especialista de moda, Pilar Castaño, une fuerzas con esta marca propia del Grupo Éxito para realizar colecciones con prendas versátiles para todo momento y toda ocasión, y ‘Mandalas’, como se titula esta colección, cuenta con todas estas características.

“Cada colección es un renacer porque es un reinventar a la mujer, y en esta oportunidad nos dirigimos a la mujer que tiene la labor de manejar la canasta familiar, y puede llegar al punto donde se encuentra la colección, y es la oportunidad para que sea el momento que piense en ella, se de un gusto y lleve una o dos prendas. Se vitaliza, hace sus cosas de la mejor manera, con más energía y alegría”, comentó Castaño.

Las mandalas son esas figuras circulares y concéntricas que el hinduismo y el budismo le regalaron al mundo, son la base de los estampados que protagonizan esta colección, que incluye arabescos, bordados, texturas y tejidos en telas fluidas.

“Esta es una colección para sonreír. Estos son unos dibujos maravillosos que reflejan vida, son esperanzadores, te transportan a otras dimensiones y te conectan con tu ser interior”, continuó.

Además, continúa el camino por una moda sostenible, porque en su producción se utilizan insumos biodegradables o reciclados, se promueve la reducción del consumo de agua y la manufactura con proveedores nacionales.

Es una moda étnica con siluetas tipo bohemio y oriental que invita a una conexión con el ambiente y la meditación, y que incluye arabescos, bordados, texturas y tejidos en telas fluidas.

“Esto me lo inventé hace 15 años, porque no había nadie que viniera a comprar ropa y más nacional a los supermercados del Éxito. Llegué con mi primer libro, ‘Señor Espejo’ para que lo vendieran cerca de las cajas registradoras”, comentó. “Así lo hicieron, pero también empezamos a trabajar para que las mujeres también entendieran que podía vestirse con productos del Éxito y arrancamos con la primera cápsula de Silvia Tcherassi, cuando nadie podía creer que podían tenerla en su ropero. La moda es para todo el mundo o no vale la pena que exista”, agregó.

La variedad de tonos que se usan en las mandalas también inspiró la paleta de colores: verde pistacho, menta, rosa, terracotas, naranjas, camel, sin que falten los siempre sobrios y elegantes blanco y negro. “Son colores muy agradables, que te iluminan el rostro, alivianan las expresiones como el ceño fruncido, te dan energía y transmiten alegría”, afirmó Castaño, que se involucró con sus conocimientos, creatividad y experiencia en el diseño de un portafolio de 45 prendas, desde jeans, faldas y conjuntos, carteras y zapatos para usar en cualquier ocasión, clima y momento del día sin importar la edad o actividad de las mujeres que las incorporen a su armario.

“Hay un punto en la vida de las mujeres que se sienten por encima del bien y del mal. Cuando están tranquilas y empoderadas, cuando saben qué es lo que quieren y no quieren, es muy fácil que se diviertan con la moda, sin importar si son profesionales, amas de casa, mamás, abuelas, ejecutivas, esposas, viudas, pensionadas. Es una colección que le recuerda a la mujer que la seducción no tiene edad y que arreglarse siempre es divertido”, dijo la experta en moda.

Destaca la variedad y versatilidad de cada una de las prendas de la colección Mandala, sin embargo, tiene sus preferidas: un conjunto de pantalón y camisa que lleva impreso estas figuras.

“Porque las dos prendas juntas se ven preciosas como para una reunión en la que vas a presentar un proyecto; te empodera, te hace lucir bien, luego le pones una camisa o camiseta blanca para ir a comer un poco más relajada”, comentó.

También destacó un pantalón de lurex (hilos metálicos) con jareta, “para un toque relajado, pero muy vestidor. Y tenemos un poncho artesanal que a mí me encanta, y la camisa magenta o fucsia, que para mí es un color fundamental para tener en todo armario porque te anima inmediatamente te la pones”.

