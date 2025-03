Karol G: ¿confirmado su embarazo?

Karol G, una de las artistas más influyentes de la música urbana, vuelve a ser el centro de atención, pero esta vez no por su música o sus presentaciones, sino por rumores que apuntan a un posible embarazo. La cantante paisa, quien ha conquistado a millones de seguidores con su carisma y talento, ha despertado especulaciones tras un comentario en un programa de televisión nacional.

Santiago Vargas, presentador de ‘Mañana Express’, soltó una información que ha dado mucho de qué hablar. Durante la emisión del programa, aseguró que Karol G no asistiría a un importante evento musical en Medellín este año y que su hermana, Yésica Giraldo, habría solicitado que la artista no se presentara en ninguna actividad pública en 2025.

“Ayer una fuente muy cercana me contó precisamente, que en un evento musical que va a haber este año muy importante en Medellín, ‘La Bichota’ no va a ir, su hermana pidió estrictamente que no fuera a ningún evento este año. Ahí les cuento”, comentó Vargas.

Las palabras del presentador desataron una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales, donde muchos creen que esta ausencia podría estar relacionada con un embarazo. Además, Vargas añadió un detalle que avivó aún más los rumores: “Al parecer nuestra Bichota estaría embarazada (…) Según su hermana Yésica Giraldo, este año Karol G no haría ninguna aparición en público”.

¿Karol G está embarazada?

Cabe recordar que en varias ocasiones la intérprete de ‘Mañana Será Bonito’ ha expresado su deseo de formar una familia en el futuro. Su relación con el también cantante Feid ha sido objeto de atención mediática, y algunos seguidores han comenzado a preguntarse si la pareja estaría dando un gran paso en su vida personal. Sin embargo, hasta el momento, ni Karol G ni su equipo han confirmado o desmentido la información.

El alejamiento de la artista de los escenarios y de eventos públicos ha generado diversas reacciones entre sus fans. Algunos creen que podría estar tomándose un merecido descanso tras el éxito de su último álbum y su gira mundial, mientras que otros están convencidos de que hay una razón más especial detrás de su pausa.

Mientras tanto, sus seguidores se mantienen atentos a cualquier pista que pueda confirmar o desmentir la noticia. En un mundo donde los rumores se expanden con rapidez, solo el tiempo dirá si ‘La Bichota’ realmente está esperando un bebé o si simplemente se trata de una pausa estratégica en su carrera.

