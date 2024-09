Estos son los galardonados en los Premios Emmy

La 76 entrega de los Premios Emmy 2024 se llevó a cabo en el Teatro Peacock, de Los Ángeles.

La alfombra roja, que se convirtió en pasarela para las mayores estrellas de la pantalla chica a nivel internacional, permitió que cada una de las figuras mostrara sus estilos y su glamour en una noche única y donde las mejores producciones de la televisión estadounidense fueron reconocidas.

Shogun, la superproducción basada en la novela homónima del autor James Clavell de 1975 que obtuvo 25 nominaciones, fue la Mejor Serie Dramática. El actor japonés Hiroyuki Sanada se llevó el premio a Mejor Actor principal en una serie dramática, dejando atrás a veteranos de la industria como Idris Elba (Hijack) y Gary Oldman (Caballos lentos).

Unos minutos después, Anna Sawai consiguió la estatuilla como Mejor Actriz principal en una serie dramática. “A todas ellas las veía en mi hogar”, aseguró, encantada y sorprendida por ganarle a figuras como Jennifer Aniston (The Morning Show), Carrie Coon (The Gilded Age), Maya Erskine (Mr. and Mrs. Smith), Imelda Staunton (The Crown) y Reese Witherspoon (The Morning Show).

Y la estrella dueña de una extensa carrera y directora, Jodie Foster consiguió ganar su primer Emmy por el policial True Detective: Night Country como mejor actriz principal en una miniserie.

Entre los agradecimientos, tuvo uno muy especial para sus hijos y su esposa, desde hace 10 años, Alexandra Hedison. “Al amor de mi vida”, destacó, victoriosa.

Bebé Reno obtuvo su segundo galardón. Richard Gadd, el mentor del suceso de Netflix, levantó la estatuilla como mejor guión por la ficción biográfica a la que le puso el cuerpo.

“Muchas gracias a la Academia por votar por mí”, comenzó diciendo. “Hace 10 años jamás pensé que podía reunir mi vida y hacer esto, pero lo logré. Pude recuperarme y acá estoy, una década después”, expresó, mientras las cámaras tomaban las lágrimas de su compañera de elenco.

El talento de Jessica Gunning fue recompensado por los Premios Emmy 2024. Gracias a su papel de la acosadora de Bebé Reno consiguió una estatuilla frente a Dakota Fanning (Ripley), Lily Gladstone (Under The Bridge), Aja Naomi King (Lecciones de Química), Diane Lane (Feud: Capote vs. The Swans), Nava Mau (Bebé reno) y Kali Reis (True Detective: Night Country).

“Siento que voy a despertar en cualquier minuto y esto habrá sido un sueño”, dijo, para terminar reconociendo que estaba por largarse a llorar.

Así lo consignó el portal Infobae. Mientras, Liza Colón-Zayas dio un conmovedor discurso al subir al escenario para recibir su estatuilla como mejor actriz de reparto en una serie de comedia por su trabajo en El Oso. “No preparé un discurso, a pesar de que mi marido me lo dijo.

No pensé que esto fuera posible. No puedo creer estar en presencia de Meryl Streep y Carol Burnett”, señaló, en referencia a las actrices que competían en su terna.

Lamorne Morris se llevó el premio a mejor actor de reparto en una miniserie por su papel en Fargo frente Jonathan Bailey (Fellow Travelers), Robert Downey Jr. (The Sympathizer), Tom Goodman-Hill (Bebé reno), John Hawkes (True Detective: Night Country), Lewis Pullman (Lecciones de Química) y Treat Williams (Feud: Capote vs. The Swans).

Después de agradecer a su hija y a su madre, destacó a uno de los actores a los que venció en la terna. “Tengo un póster de Robert Downey Jr en mi casa”, lanzó, divertido. Hacia el final guardó un mensaje especial.

“A las mujeres latinas, sigan creyendo y voten. Voten por sus derechos”, resaltó, sobre las próximas elecciones presidenciales y se despedía diciendo “gracias” en perfecto español. John Leguizamo habló de la importancia de la representación en la TV y destacó a los nominados latinos de la noche como Selena Gómez, Sofía Vergara, Nava Mau y Liza Colón-Zayas, esta última ganadora esa noche por El Oso.

