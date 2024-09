¿Participó en un video para adultos? Endry Cardeño contó los más duros momentos en su vida

La actriz Endry Cardeño es famosa por interpretar diversos papeles a lo largo de su instancia en la televisión colombiana. Uno de los más recordados fue el de “Laisa” en Los Reyes, cuyo personaje le dio reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Cardeño siguió participando en varios proyectos como MasterChef Celebrity, Bailando con las estrellas y Muertos de susto. Ella también es una activista que trabaja por los derechos de la comunidad LGTBIQ+.

En una entrevista con Los Enredados de Caracol Televisión, Endry contó que desde muy pequeña ha enfrentado varios desafíos relacionados con su orientación sexual, como cuando era le llamaron la atención en el colegio por depilarse las cejas.

“La rectora del colegio me vio que tenía las cejas depiladas y me dijo que no me las volviera a depilar, que no me quería ver con las cejas así. Después tuve un problema con un profesor porque me querían echar del colegio por depilarme las cejas. Además, le hicieron firmar un papel a mi mamá donde decía que mi retiro era voluntario”, dijo Endry.

La actriz de 48 años aseguró que ella nunca participó en un video para adultos, pues todo surgió producto de un invento debido a su fama.

“Por culpa de la fama, el fake más grande que me han inventado fue un video para adultos. En el momento del personaje que me hizo tan famosa, salió un video que decía y lo vendían en los semáforos junto con un compilado de otras celebridades que no era fake, y entonces ahí venía el supuesto video del nombre de mi personaje. Fue espantoso porque me llamaron de Caracol Radio y yo en ese momento pensé en t

odas las veces que me emborraché, que me enlaguné y todos los celulares tenían camarita”, añadió.

“Yo decía: ay, Dios mío, alguien me grabó, algo pasó. No me acuerdo. Yo casi me muero porque estaba en furor y yo vine al mundo como a sensibilizar y enaltecer la imagen de las mujeres trans y cómo me sale un video porno. Era espantoso y yo me fui en la casa de mi mamá y recuerdo que me monto en el avión y dije: si ese video es mío, que se caiga este avión”, agregó Endry.