Entre lágrimas y alegría, Karol G cerró en España su gira ‘Mañana será bonito’

“Yo a veces creo que tengo las palabras para todo, pero quisiera encontrar las palabras para describir como me siento, como persona, como me siento como mujer, como siento aquí al frente de todos ustedes, como me siento sabiendo que en casa hay miles de personas que me ven en este momento, y si hay algo hermoso que me dejó el viaje de este álbum fue aprender a quererme a mí misma, valorar quién soy por encima de lo que piensen las otras personas de mí (...) y creo que en medio de este tour encontré mi propósito en la vida y es ayudar a las personas a que se sientan como yo me siento ahora, después de tantos años de no haberme sentido así (...) Estoy cerrando un capítulo de mi vida que significó todo (...) y que ahora puedo decirles que después de todo Mañana fue muy bonito, mi mañana fue hermoso”.

Fueron algunas de las palabras de Karol G durante el concierto que cerró su gira ‘Mañana será bonito’, en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, España.

Lo dijo entre lágrimas, acompañada por una melodía de piano y sus fanáticas la escucharon también entre lágrimas, como se pudo ver en la transmisión que permitió a más de un millón de personas ver el concierto en vivo a través de YouTube.

Pero cómo no llorar, si Karol G, cumplió su sueño, estableció records –hizo cuatro conciertos seguidos en el Bernabéu, algo que ningún artista había logrado antes–, y, como ella misma dijo, encontró su propósito. Se consagró.

Porque Karol G se ha hecho un lugar a su medida en el reguetón, en la industria. Y sus fanáticos la aman, la siente tan cerca y tan genuina como una amiga, que están dispuestos a todo.

Fueron más de 70 conciertos en más de 30 ciudades de Estados Unidos, Europa y América Latina, los que recorrió Karol G con su gira, que empezó el 10 de agosto del año pasado en Las Vegas y terminó ayer en Madrid. Algo sin precedentes. Según Billboard, ninguna otra mujer en la música latina había encabezado una gira mundial en estadios, además, fue la gira con mayores ingresos de una artista latina en 2023.

“Este tour cambió mi vida, cambió la vida de muchas personas. Estoy orgullosa de representar mi casa y me siento mucho más orgullosa de representar a todos mis países latinos. Me encantaría parar el tiempo y quedarme aquí llorando, tomando, cantado. Gracias por hacerme tan feliz. Si por mí fuera, empezaría el show otra vez”, dijo Karol G.

