Polémica en redes sociales por burla de Juanpis González a la camisa del Atlético Bucaramanga

“Me gustaría invitar a Alejandro Riaño a Bucaramanga para que él conociese de primera mano lo que representa esa camiseta para la gran mayoría de bumangueses”, escribió en sus redes sociales.

Ante la creciente controversia, Alejandro Riaño decidió aclarar lo sucedido y pedir disculpas. En un video, Riaño explicó: “Paso por acá a hablarles directamente a los hinchas del Bucaramanga que están bravos por el acto que cometió un personaje de ficción llamado Juanpis González, un personaje que creé para representar todo lo que para mí está mal. Un acto en el que coje la camiseta del Bucaramanga y limpia la mesa y esto para ellos ha sido un acto súper atrevido, cosa en la que tiene toda la razón, para eso creé el personaje. Es machista, clasista, xenófobo, homófobo, irrespetuoso, todo lo que para mí como Alejandro Riaño está mal”.

El actor también expresó: “Quiero muchísimo Bucaramanga, a la gente del Atlético Bucaramanga porque me alegré por su triunfo, y esto no tiene nada que ver con lo que yo Alejandro Riaño pienso, y ni siquiera mis valores. A quien le molestó pido disculpas, pero también los invito a que vean un poco más allá ese video. En casi toda la entrevista se habla sobre el racismo, y de esto casi nadie habla, que me parece más importante”.

