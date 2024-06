El presunto desfalco en la gira “Soy Rebelde” revela el quiebre en la relación del grupo

La cantante de “Sálvame” también había sido fuertemente criticada por sus fans tras enviarle un mensaje de felicitaciones por su cumpleaños a su polémico exmánager.

“En mi libro de vida no hay espacio para el rencor. Guardo recuerdos felices y olvido rápido los que pudieron lastimar. La vida es tan corta, estamos de paso... El tiempo me ha hecho entenderlo y desde ahí agradecer todo. Hasta lo no tan bonito. Un corazón libre no guarda equipaje. Feliz cumpleaños. Te deseo paz amor y salud siempre, Guillermo Rosas”, fueron las palabras que le envió Anahí a Rosas a través de su Instagram.

Luego del “roce”, Chávez utilizó sus redes para compartir unas selfies junto a Maite Perroni, mostrando una aparente unión y buena relación entre ambos, a pesar de las aparentes tensiones en el grupo.

Pero Maite, frente a varios medios, aprovechó para defender a Anahí de los rumores. “Creo que tenemos que respetar más, y de verdad no destruir algo que es tan bonito como lo que hemos construido en toda nuestra historia. Creo que es importante que haya respeto, mucho respeto, porque al final son señalamientos muy duros”, señaló.

“Ya han salido irregularidades”

Sobre las investigaciones que se adelantan contra el exmánager, la actriz y cantante Dulce María, había detallado que “como cualquier empresa donde hubo irregularidades, estamos en auditorías y de la primera auditoría ya han salido irregularidades, no es una habladuría”, aclaró, siendo la primera de los cuatro en referirse al escándalo.

Asimismo, el esposo de Maite Perroni, Andrés Tovar, había explicado que “hay una auditoría en curso. Están revisando todo el tema interno del tour y también están considerando hablar con las empresas involucradas para ver el asunto de los recursos, ¿dónde están? ¿Cuánto es?”, había dicho Tovar en el programa mexicano ‘Ventaneando’.

