De modelo webcam a millonaria: la historia de Karen Sevillano, ganadora de La Casa de Los Famosos Colombia

Con más de 3,4 millones de seguidores en TikTok, y 2,6 millones en Instagram, Karen Sevillano es hoy una de las influenciadoras más posicionadas en el país, más ahora que se convirtió en la primera ganadora del reality La casa de los famosos.

La caleña, de 28 años, debutó como realizadora de contenidos digitales en 2020, en plena pandemia, pero antes de incursionar en este medio hizo distintas actividades, que ella misma ha revelado.

Contó que trabajó como webcam, una actividad que en su momento le generó recursos económicos para cambiar su vida diaria. “Yo era modelo webcam y tuve mi época en que no quería transmitir. En una semana me hacía mis 1.000 dólares. Yo sentía que con 1.000 dólares ya, pero no, uno no puede ser tan conformista”, apuntó.

Lea aquí: No estoy muerta: Celine Dion estrenó el documental sobre su grave enfermedad

Su popularidad como “influencers” comenzó con un video en el que hacía un llamado de atención a los hombres infieles y les advertía que iba a “echar al agua” a todos los que le coquetearan en los mensajes privados y hasta declaró que debían dejar lo que denominó “el zorrismo y las perridades”.

El video se volvió viral cuando la actriz Lina Tejeiro, que por esos días atravesaba una crisis sentimental, lo replicó en sus redes, que sirvió para que Karen comenzará a ser famosa. Posteriormente, una serie de disputas “virtuales” con Yina Calderón la catapultaron más como “influencer”.

Su transformación física desde que es realizadora digital también es notoria. La misma Karen ha reconocido que se ha hecho un par de cirugías estéticas, entre ellas la del aumento de senos.

Su paso por la televisión

Antes de llegar a La casa de los famosos ya había estado en RCN, en el concurso Duro contra el mundo. Ella era una de las participantes que intentaban superar los retos. Ahí compartió con comediantes como Frank Martínez, Chicho Arias y Adrián Parada y el cantante Johanthan Hernández, del grupo Pasabordo.

El año pasado integró el reality de comedia LOL Colombia, que se está disponible en la plataforma Prime Video. Allí compartió al lado de Omar Murillo, con el que posteriormente se encontró en La casa de los famosos.

Tenga en cuenta: Ella es la cucuteña que se quiere traer la corona del Reinado Nacional del Café

En LOL llegó a la final, que perdió con el experimentado Don Jediondo. Allí dejó la imagen de una mujer que no tiene “pelos” en la lengua para decir las cosas. Su humor era muy sexual, explícito, para mucho resultó “burdo y sin gracia”.

Desde su llegada a La casa de los famosos se caracterizó por su imponente personalidad y su sonoro tono de voz que resaltaba entre los demás participantes. Tuvo en la también caleña e influencer Natalia Segura su gran aliada en la competencia.

Lideró los equipos Papilla y Papillentes y sus controversias con Martha Isabel Bolaños, Omar Murillo y Julián Trujillo muchas veces pasaron al maltrato verbal, tanto así que en una ocasión fue sancionada.

Karen se convirtió en la ganadora de la primera edición de La casa de los famosos Colombia y recibió un premio de 400 millones de pesos, sin hablar la manera en la que se potencializaron sus redes sociales.

*Con información de Vanguardia

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion