David Manzur, ¿cómo llegar a los 95 años creando arte?

El maestro David Manzur celebra sus 95 años de edad este sábado 14 de diciembre, como siempre muy activo experimentando, evolucionando e innovando en su arte desde su estudio en Barichara, Santander, donde vive y se encuentra preparando las obras, en gran formato, que harán parte de su próxima exposición itinerante en Europa.

David Manzur es el único artista colombiano vivo nacido en los años 20, y quien sigue muy activo, a la fecha sigue creando obras y participando en exposiciones a nivel mundial.

Es conocido por la constante evolución de su trabajo y por el uso de temas como los caballos, la figura humana y la naturaleza muerta.

Lea aquí: Eln, Farc y Segunda Marquetalia son el mayor riesgo para la región: EE. UU.

Justo este año ha tenido una participación activa en espacios como ArtBo, en donde fue el artista invitado de honor, por primera vez, y quien no sólo dio apertura al acto inaugural sino que expuso obras de los últimos dos años para mostrar que la edad trae consigo experiencia que puede ser aprovechada por un artista para seguir experimentando e innovando. Una de las mayores exigencias de Manzur consigo mismo es no estancarse en una sola propuesta conceptual ni estética.

De igual forma este año el maestro ha recibido el título Honoris Causa como Doctor en Artes por la Universidad de Antioquia en Colombia. Reconocimiento no solo por su obra, sino también por su labor y su talento como artista plástico.

Sobre ese reconocimiento, Manzur dijo: “Para mí es un honor muy grande y al mismo tiempo un compromiso muy grande recibir esta distinción. También tengo que decir que trataré de responder el homenaje siguiendo mi trabajo, a pesar de que a veces dudo del tiempo. Pero yo soy optimista y creo que voy a tener el tiempo suficiente para poderle agradecer a la Universidad de Antioquia esta distinción”.

Conozca: Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el caso de Uribe, sufrió un infarto en La Picota y está en UCI

Es que para él, el tiempo no es una camisa de fuerza, “cuando uno tiene mi edad, uno habla mucho del tiempo, pero en realidad yo soy muy optimista. Primero porque me siento muy bien, estoy trabajando normalmente. Además, los amigos y el mundo en que me rodea me dan una gran vitalidad”.

Cuentan, quienes lo conocen, que se ha mantenido además por su disciplina: duerme bien y lo que necesita, su alimentación es muy balanceada y saca espacios para nutrir la mente y ejercitarse, sin descuidar el rigor del trabajo (pinta 6 horas al día). Hoy celebrará sus 95 con la vitalidad que lo caracteriza, ¡Feliz cumpleaños, maestro!

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion