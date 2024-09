Danna Valentina ilumina el escenario musical desde Cúcuta

En Cúcuta, en el barrio Alto Pamplonita, emerge una joven promesa que ha empezado a tejer su historia en los escenarios musicales. Con solo 17 años, Danna Valentina Barrera Rodríguez, nacida y criada en esta cálida tierra nortesantandereana, ya ha dejado una huella imborrable en el mundo de la música, gracias a su talento innegable y a una pasión que trasciende fronteras.

Desde pequeña, esta cucuteña supo que la música sería su compañera inseparable. A los 11 años, su voz comenzó a resonar en el coro del colegio Pablo Correa León, donde su talento empezó a ser evidente.

El legado musical corre por las venas de Danna Valentina. Su abuelo, Hebert Rodríguez Collazos, conocido en Cúcuta como ‘El Pulpo’ por su maestría con el piano, dejó una marca que ahora florece en su nieta.

“Mi mamá se siente muy orgullosa de lo que estoy haciendo, porque la semilla que dejó un día mi abuelo está floreciendo”, comentó la joven, reflejando la profunda conexión que siente con su herencia artística.

Aunque domina diversos géneros musicales, Danna tiene una inclinación especial por la balada, la ranchera y el pop, estilos que ha perfeccionado con dedicación. Su admiración por la cantante española Natalia Jiménez, quien fusiona con destreza el pop y la ranchera, ha sido una fuente de inspiración constante.

“Lo que más me gusta de la música es que me puedo expresar a través de ella. Me siento viva y libre. Es lo que siempre quiero hacer, lo que vine hacer a este mundo”, confesó la artista, cuyas palabras revelan la pasión que siente por el arte que ha elegido como su vocación.

Además de su pasión por la música, la nortesantandereana dedica su tiempo libre al baile, una actividad que complementa su desarrollo artístico. En la Academia Saeta Bruñida, donde toma clases de ballet, danza urbana y jazz espontáneo, Danna Valentina encuentra una forma adicional de expresarse, integrando la música y el movimiento en un todo armónico.

La disciplina y el trabajo duro han dado frutos. Barrera Rodríguez ha participado en competencias musicales de renombre, como el Factor XF, Talentos que Transforman Vidas 2023 y Talento Ventura 2024, en este último, conquistó el primer lugar con su interpretación magistral de ‘El Pastor’ de Aida Cuevas, destacándose entre más de 60 niños participantes.

Actualmente, mientras continúa sus estudios de inglés en la Corporación Educativa Sin Fronteras y su Licenciatura en Educación Artística en la Universidad de Pamplona, Danna no se detiene. Con dos covers ya grabados -‘Creo en mí’ de Natalia Jiménez y ‘Hallelujah’ de John Cale- la joven está preparando un nuevo reto: su primer sencillo, una canción que, según sus palabras, tratará sobre el empoderamiento femenino. Este proyecto, en el que trabaja con dedicación y esmero, verá la luz en 2025.

Pero antes, se prepara para un importante evento en su ciudad natal, el concierto ‘Cúcuta, Brilla y Canta’. Esta plataforma, diseñada para destacar a los nuevos talentos de la región, será la oportunidad perfecta para que Danna Barrera muestre una vez más por qué su nombre ya comienza a resonar en el mundo de la música.

