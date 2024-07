Curas en Bucaramanga desatan controversia por polémico video de TikTok

El Reverendo Julián Carreño, reconocido por su labor como sacerdote y exorcista ordenado por la Iglesia Católica, también se dedica a la sanación y la liberación de prácticas oscuras en su ciudad. En plataformas como TikTok e Instagram, crea contenido variado que incluye mensajes bíblicos y promueve la oración entre sus seguidores.

El uso de redes sociales para difundir mensajes religiosos y de apoyo social ha generado tanto apoyo como críticas entre los usuarios. Se destaca la singularidad y la innovación en la forma en que comunica mensajes tradicionales desde la iglesia local.

Comentarios como “Es la primera vez que veo sacerdotes con buen humor”, “Dicen que Dios no dijo eso porque no había teléfonos en su tiempo, pero estoy segura de que aún así no habría hecho un chiste tan irrespetuoso, considerando que los sacerdotes son representación de Dios, ese ‘humor’ está fuera de lugar”, y “¿Qué onda con la gente que se ofende? Claramente es una broma”, reflejan la diversidad de opiniones entre los seguidores del reverendo en sus publicaciones.

