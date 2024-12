Así luce Laura Daniela Villamil, la bailarina que sufrió quemaduras en Andrés Carne de Res

Tras aquel 17 de agosto en donde Laura Daniela Villamil se quemó el 80 % de su cuerpo luego de cumplir con un performance que incluía fuego, su proceso de recuperación ha sido largo y con altibajos, sin embargo, se han dado a conocer unas imágenes que darían buenos indicios sobre su estado de salud.

La actriz y bailarina de 28 años estaba cumpliendo con un show artístico en el restaurante Andrés Carne de Res, ubicado en Chía, Cundinamarca. En medio de ese acto, el traje de la artista se prendió producto del fuego que incluía el espectáculo.

Ante esto, Laura Daniela sufrió quemaduras en el 80 % de su cuerpo y ha estado hospitalizada desde entonces, enfrentando un proceso de recuperación en donde ha estado inconsciente debido al dolor, estuvo en riesgo por un hongo en la sangre e inclusive le tocó casi que volver a aprender a caminar, pues cuando despertó dio sus primeros pasos con ayuda de un caminador.

Sin embargo, en sus declaraciones, tanto ella como su hermano han dado a entender la voluntad de recuperarse y de seguir adelante, pues desde noviembre los médicos daban un parte positivo de la artista en donde daban a entender que hasta podría ser dada de alta.

¿Cuál es el nuevo aspecto de Laura Daniela Villamil?

La joven concedió una entrevista a Noticias RCN donde habló de su proceso de recuperación y sobre cómo celebró Navidad junto a su familia.

Ante el medio televisivo contó que nunca ha estado sola, sin embargo, mostró algo de nostalgia por no poder abrazar. “Normalmente en las Navidades uno se besa y todo, pero yo no lo he podido hacer. Todavía no, pero sé que muy pronto lo voy a poder hacer”, dijo Laura Daniela, quien compartió con sus allegados comiendo pavo y natilla de coco.

En las imágenes se ve a una mujer emocionada y con otro semblante diferente a las primeras apariciones ante las cámaras. Villamil tiene el cabello corto que está en proceso de crecimiento y ya tiene el rostro y el brazo sin vendas, pues estuvo enfrentando varias cirugías para reconstruir su piel.

Laura Daniela contó que las bacterias que colocaban en riesgo su vida lograron ser eliminadas gracias a los antibióticos que le han suministrado, inclusive en el momento de la entrevista era el último día de este.

