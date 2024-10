Ahora, apagón a la vista

De problema en problema va saltando el país sin soluciones efectivas, como se advierte ahora con el hecho de que podríamos estar al borde de un apagón, reviviendo los sombríos recuerdos de los años noventa, aparte de poder llegar a sufrir un desabastecimiento de gas natural.

Prácticamente nos encontramos a punto de retroceder 30 años, pues la amenaza de que eso suceda está a pocos meses, podría ser incluso una Navidad a oscuras si no se toman los correctivos de manera urgente.

Como hay que taponar varias venas rotas a la vez, el Gobierno Nacional tiene la obligación de emprender un plan de emergencia para atender seis males que provocaron esta crisis coyuntural.

No se puede dejar seguir creciendo esa deuda de siete billones de pesos que tiene el Gobierno con las comercializadoras de energía, por subsidios y opción tarifaria, puesto que un cortocircuito en la liquidez de esas empresas puede degenerar en un apagón financiero que degenerará en suspensiones, fallas y daños en la prestación del servicio.

A los ministerios de Ministerios de Hacienda y de Minas y Energía les corresponde llegar a acuerdos para pagarles a esas compañías con el fin de garantizarles a los colombianos que no nos devolverán a las épocas de los racionamientos eléctricos.

Pero aquí también debe echarse mano a la planeación y el uso, sin estigmatización, de todos los potenciales energéticos con los que cuenta Colombia para generar electricidad, como son las térmicas a base de carbón que han sido determinantes en la prolongada temporada seca y de embalses bajos, para tener el sistema alimentado.

Y es más, desde ya hay que no solo quedarse en notificaciones como la hecha por la Unidad de Planeación Minero Energética de que desde 2027 no habría suficiente oferta eléctrica para atender la demanda, sino poner en marcha planes de contingencia y tener presente la ejecución de proyectos de hasta $10 billones en plantas de fuentes renovables no convencionales y las líneas de transmisión asociadas.

En el área del gas la situación tampoco es alentadora y ahí debería esperarse una acción del Gobierno Nacional para trazar todo lo relacionado con la explotación del gigantesco yacimiento Sirius, que garantizaría el suministro del combustible por más de 20 años.

Aunque al presidente Gustavo Petro no le haya gustado este descubrimiento, voceros del sector son de la idea de proyectar inversiones por $20 billones en exploración, explotación e infraestructura para la distribución, que también ayudarían al sostén de la generación de energía eléctrica.

“Puede parecer como una gran noticia, descubrir gas o descubrir un gran embalse de petróleo, pero eso no alegra a la humanidad, la asusta”, es lo dicho por el presidente Petro, pero también es cierto que a Colombia también le preocupa la posibilidad de retroceder a 1992, cuando la fuerte crisis del sistema eléctrico degeneró en los apagones programados, o para no ir tan lejos, a los colombianos también los inquieta caer en los problemas que hoy atraviesan Venezuela y Ecuador, países en los cuales se registran prolongados cortes diarios del servicio.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion