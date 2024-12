Vuelo atrasado o cancelado, ¿cuándo responde la aerolínea?

En esta temporada de fin de año, en la que los aeropuertos se saturan y la operación aérea se ha visto impactada por condiciones meteorológicas adversas, así como fallas en algunos sistemas de varias terminales.

Es por esto que LATAM Airlines Colombia reanudó su campaña ‘#YoViajoInformado’, con el propósito de dar a conocer a sus pasajeros sus derechos al volar y cómo debe actuar la aerolínea si sus planes de viaje se ven afectados.

Los viajeros deben tener en cuenta en qué casos las aerolíneas deben compensarlos, ya que cuando la afectación es generada por una situación ajena a la operación, como por ejemplo condiciones meteorológicas o situaciones en aeropuertos, no es obligatoria dicha compensación. A continuación, la explicación de qué hacer según el caso.

Vuelo reprogramado por fuerza mayor

Si el vuelo se retrasa o reprograma por factores de fuerza mayor, que no son responsabilidad de la aerolínea, LATAM brindará opciones de reprogramación sin costo adicional.

Ahora, si las alternativas ofrecidas no se ajustan a las necesidades del pasajero, este puede solicitar el reembolso total del tiquete o realizar el cambio para volar hasta un año después de la fecha inicial del viaje.

En cualquiera de las opciones, el pasajero debe notificar a la aerolínea su decisión antes del vuelo.

Vuelo cancelado

En el caso de vuelos cancelados por condiciones meteorológicas adversas o factores ajenos a la responsabilidad de la aerolínea, LATAM no está obligada a ofrecer compensaciones como alimentación, hospedaje, entre otras.

No obstante, sí debe ofrecer opciones de reprogramación en vuelos posteriores, o permitir el cambio de vuelo hasta un año después del vuelo inicial. Si ninguna de estas opciones se ajusta al pasajero, éste puede solicitar la devolución del dinero.

Estas gestiones las puede realizar autónomamente el viajero, en la sección Mis Viajes en LATAM.com o a través de la aplicación móvil de la aerolínea.

Otros derechos a tener en cuenta en esta temporada alta

Vuelo sobrevendido

Cabe resaltar que la sobreventa de tiquetes en Colombia está regulada por la Aeronáutica Civil, y permite ofrecer hasta un 5% adicional de la capacidad del vuelo. Cuando se presentan situaciones de sobreventa, LATAM solicita pasajeros voluntarios que quieran modificar su itinerario.

Pero, si a un pasajero se le deniega el embarque por sobreventa, tendrá derecho a ser ubicado en el próximo vuelo disponible, en la misma fecha y ruta. En caso de no disponer de un vuelo, la aerolínea deberá hacer las gestiones necesarias, para embarcar al pasajero en otra aerolínea, a la mayor brevedad posible.

Además, la aerolínea debe compensar al pasajero con una suma adicional, equivalente mínimo al treinta por ciento (30%) del valor del trayecto, que será compensado a través de un Travel Voucher que se podrá redimir en dinero o servicios con la aerolínea. Así mismo, la aerolínea también puede ofrecer tiquetes, bonos, millas, entre otros.

Vuelos no consecutivos

Hay casos en donde los pasajeros no toman el vuelo de ida, pero si quieren volar de regreso. Es importante tener en cuenta que, si viaja en vuelos directos nacionales con LATAM, puede tomar el tiquete de regreso sin necesidad de notificar a la aerolínea.

En el caso de LATAM, el pasajero solo deberá presentarse en el aeropuerto para tomar su vuelo, con su documentación respectiva y teniendo claras las condiciones de la tarifa que adquirió.

No obstante, en vuelos nacionales con conexión e internacionales operados exclusivamente por LATAM, es deber del pasajero notificar a la aerolínea antes del vuelo o hasta una hora después del vuelo no tomado. Si no se avisa en ese plazo, la continuidad del itinerario estará sujeta a las condiciones de la tarifa.

LATAM Airlines reiteró la importancia de que sus pasajeros conozcan sus derechos y deberes al volar, para asegurar una experiencia de viaje tranquila durante esta temporada alta.

