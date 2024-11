Tras la victoria de Trump el bitcoin supera los 82.000 dólares

El bitcoin, la criptomoneda de mayor valor y de referencia en el mercado, prosigue su escalada este lunes, llegando a superar así por primera vez la cota de los 82.000 dólares, con una revalorización de más del 18% desde la victoria de Donald Trump en las elecciones a la Casa Blanca en Estados Unidos el pasado martes y del 94% en lo que va de año.



El 'rally' del bitcoin en las últimas sesiones, en las que ha marcado sucesivos máximos históricos ante la expectativa de una posición más favorable a las criptomonedas de la nueva Administración estadounidense, ha impulsado la cotización del criptoactivo hasta superar los 82.300 dólares, frente a los alrededor de 69.400 dólares previos a los primeros datos que apuntaban a una victoria clara y contundente de Donald Trump.



Durante la campaña electoral, Trump prometió convertir a Estados Unidos en la capital planetaria de las criptomonedas, crear una reserva estratégica de bitcoin y nombrar reguladores que apostasen por los activos digitales.



De tal modo, una vez confirmada la victoria de Trump y la mayoría republicana en el Senado, se cuenta también con la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, lo que otorgaría a la nueva Administración amplios poderes para implementar sus políticas.

En este sentido, Trump no ocultó en campaña que entre sus primeras decisiones como presidente sería reemplazar al actual presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Gary Gensler, nombrado por Joe Biden en 2021 y que ha liderado la ofensiva de la SEC contra la industria de las criptomonedas.



De tal modo, si bien otro de los factores que han aupado la escalada del criptoactivo fue la autorización a principios de año de la puesta en marcha de ETF o fondos cotizados al contado de bitcoin por la SEC, el presidente del regulador no dudó entonces en advertir de que seguía sin respaldar el bitcoin, reiterando la necesidad de que los inversores sean cautelosos ante los innumerables riesgos asociados con la criptomoneda.



EUFORIA DEL MERCADO



La clara victoria de Trump la semana pasada ha espoleado la euforia del sector, que se prepara para la llegada de una "era dorada" para los activos digitales, tal como apunta Alex Thorn, director de investigación de Galaxy Digital, para quien es probable que las criptomonedas en Estados Unidos experimenten un enfoque regulatorio renovado, con nuevas mayorías favorables en ambas cámaras del Congreso y en la Casa Blanca.



"Los vientos en contra opresivos que impidieron el progreso de la industria y engordaron las facturas legales durante los últimos 4 años han disminuido, y la industria de las criptomonedas ahora va a favor del viento en el mercado de capitales más grande del mundo", asegura.



De su lado, Matt Simpson, analista de mercado de StoneX Financial, comenta a la BBC que "si la administración Trump desregula las criptomonedas, es difícil ver cómo no será positivo para el sector", aunque advierte de que la cotización "sigue siendo vulnerable a desagradables liquidaciones en el camino".

Por otro lado, Eric Demuth, cofundador y consejero delegado de Bitpanda, apuntaba tras la victoria de Trump que la escalada del bitcoin hacia un nuevo máximo histórico es una clara señal del cambio que está experimentando el ecosistema financiero y consideraba probable que en los próximos años la criptomoneda alcance nuevos récords.



En su opinión, el resultado de las elecciones en Estados Unidos "influirá de manera significativa en el futuro del sector cripto", ya que, independientemente del vencedor, se anticipa un marco regulatorio más robusto para la industria.



"Creemos que una parte importante del mercado institucional redujo la exposición al riesgo en el período previo a las elecciones y ahora está volviendo a entrar tras la victoria de Trump, lo que crea una importante presión de compra; es probable que esto continúe durante algún tiempo", explica a Bloomberg el fundador de la firma de inversión en criptomonedas DACM, Richard Galvin.



No obstante, en declaraciones a 'Financial Times' David Yermack, profesor de finanzas en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, moderaba el optimismo al advertir de que "Trump ha hecho algunas promesas descabelladas durante la campaña electoral. Pero cuando lo escuchas hablar realmente sobre la moneda digital, no tiene idea de qué es".

