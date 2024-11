Murió Gabriel García, el visionario detrás de 'Carritos', ícono gastronómico de Cúcuta

Tras perder su batalla contra el cáncer, murió a los 78 años el empresario Gabriel Francisco García Acevedo, quien hace 41 años fundó el restaurante Carritos, un baluarte de la gastronomía en Cúcuta.

El fallecimiento del líder empresarial oriundo de Barrancabermeja, Santander, ocurrió en Bogotá, en donde recibía tratamientos de salud, y deja un profundo dolor no solo en su esposa, hijos y demás parientes, sino en sus trabajadores, a quienes él siempre consideró como su familia.

García padeció cáncer en uno de sus riñones, el cual le detectaron hace 10 años, pero que pudo combatir satisfactoriamente. Sin embargo, en último año le volvió la enfermedad con más agresividad y está vez no la pudo vencer.

Las exequias se llevarán a cabo este domingo en el Cementerio Jardines de Paz, en la capital de Colombia, en donde serán cremados sus restos. Días después, su familia trasladará sus cenizas a Cúcuta para llevarlas a su última morada, luego de una eucaristía, pues, fue el deseo de ‘Don Gabriel’.

Lea aquí: Comenzó con un carrito de comidas rápidas en una calle, ahora tiene cuatro restaurantes

A continuación, La Opinión recuerda la entrevista más reciente que se le hizo a este visionarios de la industria gastronómica.

El 13 de abril de 1983, en la Avenida Cero del centro de Cúcuta, Gabriel Francisco García Acevedo puso el primer cimiento de lo que, 40 años después, es uno de los restaurantes más reconocidos de la ciudad y parte de la identidad gastronómica de esta zona de frontera.

Carritos nació en un carrito de comidas rápidas en la calle, pero gracias al esfuerzo, constancia y el trabajo honesto, como lo describió García, transformó el emprendimiento en una sólida empresa. Ese logro fue el que lo llevó a ser reconocido, recientemente, con el Premio al Mérito Empresarial en la categoría de Empresario Benemérito, por parte de la Universidad Simón Bolívar.

El empresario considera a sus empleados como “miembros de la familia Carritos” y explicó que una clave de su éxito se debe a que no aprendió a ver trabajos pequeños.

Conozca: Cuatro avenidas estratégicas de Cúcuta cuyos pavimentos no resisten un hueco más

El empresario considera a sus empleados como “miembros de la familia Carritos” y explicó que una clave de su éxito se debe a que no aprendió a ver trabajos pequeños.

“Cualquier trabajo que tú emprendas, desde que lo hagas con entusiasmo, con berraquera, sales adelante. Una hija de (Fernando) Botero me dio una enseñanza muy grande, que el maestro le dijo: ‘sí que usted quiere ser universal, tiene que empezar por ser local’, y así empecé yo”.

Gabriel García expresó que no solo los perros calientes, las hamburguesas y los otros platos de comidas rápidas que vende en sus restaurantes le han dado el reconocimiento. Su portafolio de productos comprende distintas preparaciones con frutas, para darles “gusto a la gente en lo que quiera”.

“Tengo una historia muy simpática. Hace unos años tenía una parrilla de carbón y vino la moda de la roca volcánica, era mucho más práctica y mandé hacer una parrilla de roca volcánica. Por las noches la puse a trabajar y la gente me decía: ‘¿Gabriel, usted con permiso de quién hizo esto? Recuerde que los clientes somos nosotros’. Me duró 8 días, la tuve que quitar porque la gente me lo exigía”, recordó.

El empresario gastronómico destacó que ahora tiene unos hornos que trabajan con carbón y son muy rápidos, porque en 5 minutos cocinan 60 pinchos o brochetas.

La confianza en sí mismo

Gabriel García indicó que otras de sus claves para lograr el éxito es la confianza en sí mismo. “Si usted quiere superar un obstáculo, tiene que atacarlo y vencerlo, usted no vence un obstáculo, si no se le mide hacerlo. Lo regalado no sirve y todo en la vida tiene un esfuerzo”, agregó.

Destacó que no navega en el mundo digital, sino naufraga, por lo que ha contratado el personal idóneo para que Carritos no quede rezagado. Digitalizó los tableros de los menús, cuenta con digiturnos y los clientes pueden pagar por transferencias o con tarjetas bancarias.

“La digitalización me muerde y, cuando uno no sabe, uno tiene que buscar quien sepa”, añadió.

García dijo que es ‘pluriciudad’, porque nació hace 77 años en Barrancabermeja, lo criaron en Zapatoca, se formó en Bucaramanga y hace cuatro décadas dejó Santander para convertirse en hijo adoptivo de la capital de Norte de Santander. “Adoro Cúcuta y me considero más cucuteño que mucha gente”.

Finalmente, manifestó que espera ver en 10 años, si Dios le permite, su empresa mucho más grande y generando más empleo.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .