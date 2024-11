Minenergía dijo que tiene garantizado el suministro de gas natural para 2025 y 2026

Luego del mantenimiento de la planta regasificadora del Caribe, el Gobierno aseguró que el país no va a sufrir de racionamiento, ni de gas, ni de energía. De acuerdo con el ministro de Minas, Andrés Camacho, se está avanzando con labores estratégicas, que no solo garantizarán el abastecimiento, sino que también evitarán que el país importe este hidrocarburo.

El titular de la cartera energética aseguro que ni en el peor de los escenarios el país se quedará sin el suministro de gas. Agregó que de acuerdo con los reportes presentados por el operador del mercado, Colombia tiene garantizado el hidrocarburo para el próximo bienio.

“Hemos venido adoptando una serie de medidas tanto regulatorias, operativas, y una actualización del gas disponible para la contratación, y los contratos que se están finalizando durante este mes, lo cual nos permite afirmar que incluso en el peor de los escenarios, si tuviésemos un fenómeno de El Niño como el que hemos tenido este año, tenemos las condiciones para el abastecimiento del país”, sentenció Camacho.

Conozca: El consumo energético de varios sectores aumentó la temperatura global

El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia, hizo las cuentas del inventario de gas disponible, soportado con el reporte del gestor del mercado de gas natural, y expuso que la cantidad total disponible para la venta en firme y/o continua sin interrupciones, aumentó en 68 Gbtud de los cuales 40 Gbtud son cantidades importadas disponibles para la venta en firme.

“Tomamos los 40 millones de pies cúbicos que es la demanda de Ecopetrol que es lo que ellos pueden gestionar, estaríamos diciendo que no utilizaríamos por ahora el gas importado, pero está disponible y esa tiene que ser entonces una opción. No son cuentas alegres, el informe del gestor del mercado incorpora los 28 millones de pies cúbicos que son campos en pruebas. Tenemos incluso un adicional del gestor del mercado, ya que no incorpora por ejemplo los casi 10 millones de pies cúbicos que vamos a tener en arrecife, ni el gas que sale de Piedemonte, operado por Pares y Ecopetrol”, reveló Velandia.

Aunque algunos sectores siguen en alerta por la escasez, el ministro Camacho aseguró que en los próximos días se expedirán circulares para que los agentes y generadores que tengan bajos inventarios, puedan adquirir gas natural y sanear sus déficits.

En ese mismo sentido, el funcionario aseguró que el país se mantiene con su política de recuperación de embalses, por lo que se mantiene la demanda de las plantas térmicas.

“Estamos en proceso de recuperación de embalses, hemos tomado una serie de medidas pasando suspender la exportación de energía a Ecuador para cuidar nuestros embalses, forzar un poco la generación con térmicas para garantizar que no gastemos agua mientras los recuperamos. Hoy estamos casi llegando a 57% de llenado, tenemos que terminar el año lo más cercano posible a 70% de tal manera que podamos garantizar el abastecimiento con los embalses llenos en 2025”, agregó Camacho.

Tomado de La República*¨

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.