Presidente Petro cuestionó gritos en su contra en la carrera de despedida de Rigoberto Urán

El evento deportivo organizado por el ciclista colombiano Rigoberto Urán, que tuvo lugar este fin de semana en Medellín, fue motivo de discusión a nivel nacional, luego del grito de varios de sus asistentes en contra del mandatario.



Urán optó por aclimatar el tema, al sostener que para él era imposible acallar a los participantes en la que se cree será una de sus últimas rodadas, antes de abandonar el deporte de las bielas.



"Yo no puedo controlar lo que piensa la gente. Estábamos todos en la rampa de salida, algunos gritaron, claro que los escuchamos, pero uno no puede hacer nada. Uno no puede controlar el pensamiento de 10.000 ciclistas para competir y menos cuando se ha escuchado en estadios. Son cosas que a mí se me salen de las manos", manifestó el corredor a Blu Radio.

Para Urán "las redes sociales ayudan a veces, pero a veces dañan la presencia. Me da tristeza que piensen eso de nosotros, porque todos los ciclistas, la mayoría, venimos desde abajo y la única ilusión era poder comprar una casa a la mamá", afirmó.



En el pasado el Presidente tuvo que disculparse públicamente luego de que llamara asesinos a quienes gritaban "¡Fuera Petro!" en otro acto público, situación por la cual se presentó un recurso ante el Consejo de Estado que ordenó las disculpas públicas por parte del Jefe de Estado.

