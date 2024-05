Más chinos toman tinto con sabor a Norte de Santander y Colombia

Los productores de Norte de Santander fueron escuchados ayer, en Cúcuta, por el gerente general de la Federación Nacional de cafeteros (FNC), Germán Bahamón, quien, por segunda vez en seis meses, visitó la región para conocer el trabajo de los cultivadores y hablarles de los logros del gremio.

Bahamón resaltó la capacidad de la FNC para acompañar el crecimiento económico a partir del desarrollo regional y del tejido social, recordando que han llevado electrificación rural, acueductos veredales, construido aulas e innumerables vías terciarias, secundarias y primarias.

Lea además: Alcalde, de su voluntad depende que no se pierdan 20.000 empleos: Camacol Cúcuta a Acevedo

El gerente, quien acaba de cumplir un año en el cargo, habló con La Opinión sobre temas importantes del sector.

Hace un año se hablaba de la crisis cafetera, ¿ya se superó?

Nos ha tocado navegar en aguas bien complejas, pero hoy podemos decirles a los caficultores y a la opinión pública que hemos dado resultados. El primero y el más importante es la transformación corporativa en beneficio de la austeridad, reducción de gastos y en la potencialización de la rentabilidad que se va a reinvertir en los cafeteros.

Ha sido fundamental lograr que el Fondo Nacional del Café y la Federación muestren resultados positivos. Esa austeridad se ha visto también en Almacafé y Procafecol. Cada vez que muestro el informe de gestión a los cafeteros son ellos los que me están reconociendo que ese es el camino que quieren que sigamos.

¿A dónde están apuntando?

El único camino que tenemos es la calidad. Enfocarnos en un solo atributo que ha sido el que ha construido nuestra marca Café de Colombia y se llama calidad. Por eso, todos los esfuerzos de reconfiguración logística y de transformación vienen enfocados en cómo somos custodios de la calidad, para poder nosotros seguir construyendo el equity de marca que tenemos en el mundo.

¿Cómo está la internacionalización?

Hay mercados, como el de Estados Unidos, maduros, en donde tenemos que entrar en los momentos de consumo, llámese bebidas listas para consumir; enfocados también en la generación de consumo en jóvenes. Otros mercados son como los de Turquía, Indonesia, Emiratos Árabes y China, que tienen un consumo de bebidas calientes, por cultura, pero que pueden ser a base de té y que estamos buscando cómo generar una demanda en ellos.

¿Cómo les ha ido en esa tarea?

Bien. El año pasado logramos crecer nuestras ventas de la Federación, la cual se volvió número uno como exportador de café de Colombia al mercado chino, con el 19% de la venta. Además, logramos que China, en muy corto tiempo, se convirtiera en el sexto receptor de café colombiano. Estamos convencidos de que hay una oportunidad enorme en ese mercado, entramos, por ahora, con café verde, pero ya estamos explorando para llevar café liofilizado y tiendas de café.

Le puede interesar: Así impactará a Cúcuta la ley que prohíbe bolsas, pitillos, cubiertos y otros productos de plástico de un solo uso

¿Cuánto exportaron? ¿Por qué es importante China?

536.000 sacos se exportaron el año pasado a China. El crecimiento total de Colombia fue de 132% y la Federación fue la que más creció en esa exportación, estamos abriendo ese mercado. China es importante, porque no hay ninguna empresa del planeta que no esté poniendo los ojos allí; es que cuando uno ve a China, India e Indonesia, hay una tercera parte de las bocas del planeta.

¿Hay más chinos tomando café de Norte de Santander y Colombia?

Hace un año hicimos la subasta en la feria de Santander un nortesantandereano, Domingo Torres (de Ragonvalia), fue el que ganó. Quienes le compraron su café fueron los chinos. Entonces, ahí nos damos cuenta de que están buscando café de calidad y Domingo Torres vendió a 122 dólares la libra.

Hay más chinos tomando café colombiano que antes, definitivamente, y esperamos que esto continúe. Toda Asia y Oceanía es solo el 20% de las exportaciones de café colombiano, 50% es Norteamérica y 27% Europa.

¿El caficultor ve un agronegocio?

Hay algo que Norte de Santander tiene que lo diferencia del resto, no solo porque tiene un foco en calidad importante, sino por una hermandad en la cadena. La cooperativa, la universidad, el clúster, los comités municipales, el Comité Departamental y la Federación están trabajando en el mismo propósito, que es la transformación y el recorrido en la cadena de valor.

El Comité quiere apostar a la compra de café en cereza, eso nos va a generar la oportunidad de generación de economía circular, no solo para proteger el medio ambiente, sino para generar unos ingresos adicionales, pues, hoy el 80% de la fruta se desperdicia y nos quedamos con la semilla; queremos que sea aprovechable y le genere ingresos adicionales al cafetero.

Lea también: ¡Renace el aeropuerto de Ocaña! Ya hay fecha para los vuelos con Cúcuta

¿Cómo harían ese aprovechamiento?

El objetivo es calidad, pero hay un efecto colateral: menos gastos de electricidad, de agua, en mantenimiento de maquinaria, menos inversiones en las fincas y un cuidado medioambiental.

Ya se está haciendo en Antioquia, por ejemplo, en donde una empresa privada está usando la pulpa mezclada con el mucílago, que es esa babita del café, y de ese mosto está destilando alcohol y produciendo vodka y ginebra. Hay un sinnúmero de oportunidades: bebidas energéticas, cosméticos, bioabonos, comida para animales, etanol...

¿Ya buscan al nuevo Juan Valdez?

Sigo de luto y muy triste porque se murió mí un amigo, era más que un compañero de trabajo. No se trata de un reinado de belleza, no es que salió uno y entra otro. No hubiéramos querido que esto ocurriera. De todos modos, tenemos que proteger la marca más allá del personaje que caracteriza la marca y nos vamos a acompañar de expertos para ver cuál debería ser el siguiente paso.

¿Cuándo se toma el primer café con el presidente Petro?

Cuando él lo considere. Siempre he ofrecido mi voluntad para que cuando él lo diga yo me tomé un café con él.

Lea aquí: Reforma al Código de Minas pondría en riesgo miles de empleos en Norte de Santander

¿Reforma cafetera sin la Federación no es reforma?

Estoy buscando la transformación de la caficultura. Lo que hemos venido a hacer es a poner a punto una entidad que ha sido valiosa para el desarrollo económico y el tejido social de Colombia. Son 96 años de historia. No nos vamos a desgastar en temas ideológicos.Siempre vamos a estar muy enfocados en el desarrollo y la transformación que genere progreso y riqueza para los cafeteros colombianos.

¿Qué mensaje les deja a los productores del departamento?

Siempre que vengo a Norte de Santander y voy a cualquiera de los municipios productores de café, me sorprendo aún más de la calidad, no solo de las personas, sino de su café. Voy a seguir trabajando lo más cerca posible de ellos, porque eso fue parte fundamental también de lo que le propuse al gremio.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion