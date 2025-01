Los detalles sobre la nueva reducción que se hará para las horas laborales en 2025

A partir del 15 de julio de 2025, la jornada laboral en Colombia experimentará una nueva reducción, pasando de 46 a 44 horas semanales. Esta medida es parte de la implementación gradual de la Ley 2101 de 2021, que tiene como objetivo reducir progresivamente las horas laborales máximas a la semana sin que ello afecte los derechos ni la remuneración de los trabajadores. La reducción beneficiará tanto a empleados como a empleadores en todo el país.

Desde la promulgación de esta ley, se ha establecido un cronograma para la disminución gradual de las horas laborales. En julio de 2023, la jornada laboral fue reducida a 47 horas semanales, mientras que en julio de 2024 se bajó a 46 horas. Ahora, el próximo paso es la disminución a 44 horas, que entrará en vigor en 2025, y se espera que el límite final sea de 42 horas semanales, programado para 2026.

El propósito de esta reducción es mejorar la calidad de vida de los trabajadores colombianos, permitiendo un mejor equilibrio entre su vida personal y profesional. Cabe resaltar que esta modificación no implica una disminución del salario ni de las prestaciones sociales de los empleados. Por lo tanto, los trabajadores continuarán recibiendo su remuneración habitual, independientemente de la reducción de horas.

Esta nueva etapa afecta a todos los empleadores y trabajadores que estén regidos por el Código Sustantivo del Trabajo, sin importar el tamaño de la empresa o el tipo de contrato. Esto incluye tanto a trabajadores de tiempo completo como parcial, y abarca empresas grandes, medianas, pequeñas y microempresas, en los sectores público y privado.

No obstante, la reducción de jornada no aplicará a aquellos trabajadores con regímenes especiales, como contratistas independientes o aquellos vinculados bajo modalidades como teletrabajo o trabajo por horas, siempre que sus acuerdos no estén sujetos a la jornada laboral ordinaria. Además, la ley permite que los empleadores y empleados acuerden la distribución de las horas semanales, ya sea en cinco o seis días, garantizando al menos un día de descanso obligatorio.

La implementación de esta reducción de jornada laboral representa un avance importante para la legislación laboral del país, alineándose con tendencias internacionales que buscan mejorar el bienestar de los trabajadores. A través de esta medida, se busca ofrecer un mayor bienestar a la fuerza laboral, sin comprometer las condiciones salariales ni los derechos laborales, mientras que los empleadores deberán cumplir con la nueva normativa.

