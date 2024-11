La nueva medida de Petro que puede afectar la vivienda para estratos bajos

La reciente medida arancelaria de salvaguardia adoptada por el Gobierno, del 30% adicional al 5% existente, a las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear no ha caído bien en el sector constructor.

De acuerdo con el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, la decisión contemplada en el Decreto 1294 del 18 de octubre de 2024 pone en jaque la capacidad de los empresarios para materializar proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS).

Herrera explicó que, en el último año, se han adoptado al menos cuatro salvaguardias y gravámenes que tienen un impacto significativo dentro de los costos de la construcción: los decretos 2214 de 2023, 1227 y 1294 de 2024 y la Resolución 288 de 2024 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que imponen impuestos de hasta el 30% para productos importados de hierro, acero y aluminio.

El líder gremial precisó que solo las medidas implementadas este año afectan el 88% de las compras externas de aluminio, el 55% de las de alambrón y el 31% de las de barra.

Cálculos del sector estiman que el 50% del valor de una vivienda corresponde a costos directos y que el acero y el aluminio representan más del 20%.

El gerente de Vértices Urbanos y presidente de la Junta Directiva de Camacol en Cúcuta y Nororiente, Andrés Ramírez, subrayó que esas medidas proteccionistas, al final, se traducen en más inflación, porque el acero que se vende en el país no está barato, aunado a que la producción nacional no es suficiente para abastecer el consumo local.

“Todo eso puede generar sobrecostos en la cadena productiva, los cuales harán que el cliente tenga que pagar más por una vivienda. No tiene sentido proteger un segmento que no se da abasto para cubrir lo que consume la nación. Entonces es una medida populista y no proteccionista”, apuntó.

Ramírez añadió que esperan que los efectos no se vean en un corto plazo.

El presidente de Camacol, Guillermo Herrera, afirmó que es contradictorio que la administración del presidente Gustavo Petro haya celebrado la adopción de unas medidas arancelarias, las cuales van a agravar la generación de empleo en un sector, cuya mano de obra se caracteriza por tener el 85% constituida por obreros, oficiales y operarios.

“Es claro que el Gobierno no realizó una evaluación integral del impacto que estas pueden generar en la economía y en la vivienda. Las salvaguardias generan incrementos significativos en los costos, lo cual prácticamente inviabiliza proyectos VIS que ya se encuentran estructurados y en proceso de venta”, agregó.

Según el Decreto 1294, el arancel se aplicará por el término de dos años, desde el pasado 18 de octubre, pero estarán exentas las importaciones que se realicen en desarrollo de los Sistemas Especiales de Importación y Exportación.

La industria del acero colombiana no logra satisfacer la demanda interna en obras de infraestructura y de vivienda./Foto Archivo

No tendrá impacto: Reyes

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, señaló recientemente que el arancel no afectará significativamente el costo final de las viviendas, entre ellas la VIS. Aseguró que la medida fue recomendada por el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Triple A).

Según Mincomercio, una investigación de la Dirección de Comercio Exterior de este despacho evidenció que las importaciones de alambrón que llegaron desde los países con los que no se tiene acuerdo comercial vigente incrementaron su participación aproximadamente 9 puntos porcentuales (p.p.), al tiempo que sus precios se redujeron 16,7%.

Además, el precio de venta de este material importado fue inferior al valor del producto nacional en un rango de entre 1,91% y 13,35%. Esta situación afectó negativamente la industria colombiana.

Cierre complicado de 2024

El presidente de Camacol informó que en agosto pasado se registró un paréntesis en la dinámica negativa de los indicadores del sector, con un incremento en las ventas respecto a agosto del año pasado.

Sin embargo, esta tendencia no logró consolidarse y en septiembre las ventas presentaron una caída del 15,6%. Por ello estiman un cierre de 2024 similar al de 2023, con lo cual los ritmos de ventas y construcción se mantendrían cerca del 40% por debajo de lo registrado en 2022.

Guillermo Herrera pidió al Gobierno tomar medidas inmediatas que eviten la pérdida masiva de empleos y permitan impulsar la vivienda, un sector clave para la economía del país. Es fundamental revisar de manera objetiva las políticas adoptadas, buscar salidas para garantizar los subsidios requeridos en 2025 y evitar distorsiones en los costos.

El dato

Según el reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), a corte de septiembre, la construcción perdió 31.000 puesto de trabajo en el último año, 4.000 de ellos en el área metropolitana de Cúcuta.

De acuerdo con Camacol, entre agosto de 2023 y 2024 se perdieron 79.000 empleos en el segmento de vivienda, en Colombia, de los cuales 47.000 (59%) fueron de obreros, oficiales y operarios.

