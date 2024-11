Empresas de Cúcuta derriban mitos sobre los venezolanos

El encuentro de 25 empresarios de Cúcuta y su área metropolitana, que organizó el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) Colombia bajo el lema ‘Construyendo tejido empresarial: la migración como valor agregado’, permitió conocer la grata experiencia de contratar mano de obra venezolana.

Algunos asistentes hablaron de los resultados positivos que ha dejado la implementación del programa de incentivos para las empresas, por la contratación de venezolanos y colombianos retornados, el cual ejecuta el SJR en Norte de Santander hace tres años.

Lea además: ¿Sin trabajo? Organizan feria de empleo en el colegio Inem de Cúcuta

La coordinadora de la Oficina Territorial Norte de Santander del SJR Colombia, Mariajosé García, indicó que el objetivo es romper barreras en la empleabilidad de esta población, principalmente en lo que respecta al desconocimiento sobre cómo contratarla y para qué hacerlo.

“Creemos que al poder insertar a la población migrante dentro de las empresas, no solamente ellas están respondiendo a un compromiso de responsabilidad social, sino que están innovando y creciendo internamente. Por eso, para nosotros, es importante poder hacer un acompañamiento desde el componente jurídico-psicosocial y de inserción”, expresó García.

La representante de la ONG afirmó que apuestan a reducir progresivamente la informalidad laboral, principalmente, en ciudades como Cúcuta, en donde el indicador es alto (62,3%, según el DANE), así como las dificultades concernientes a la obtención de títulos profesionales y técnicos o certificados por parte de los migrantes dentro de su país de origen; y por lo cual les ha sido más complicado tener empleo.

Han caído mitos

Uno de los beneficiados es Jaime Orama, un venezolano que logró ser contratado por una distribuidora de cosméticos. “Se me han abierto muchas puertas. Antes no tenía un sueldo fijo, aquí he podido estabilizarme, porque tengo mi mensualidad, mi seguro para mí y para mi hijo”.

Igualmente, Katherin Torres cuenta con empleo en una pastelería y goza de todas las prestaciones sociales, “así no sea tenga la misma nacionalidad” que otros compañeros.

Le puede interesar: Habrá nuevo mercado campesino en Cúcuta: compre barato y directamente al agricultor

El gerente de Dimensión Celular, agente autorizado de Claro, Jorge Rincón, informó que, aunque no ha hecho parte del programa, de los 55 asesores comerciales contratados, 13 son venezolanos y con quienes ha podido derribar mitos.

“Hemos tenido una muy buena experiencia con ellos y se han capacitado por medio de la Fundación Carlos Slim. Derribamos mitos como ese de que los venezolanos son flojos, porque en su país vivían de una forma muy cómoda. Sí fue un choque para ellos trabajar aquí, porque allá no laboraban los sábados”.

Rincón recordó que le decían que no empleara migrantes, porque lo iban a robar, pero se dio cuenta que no es así, porque “hay gente que quiere hacer las cosas bien”, pues, aunque “hay venezolanos que hacen daño, también hay colombianos que hacen daño”.

La cadena de supermercados Los Montes lleva tres años vinculada al programa del SJR, el cual, según su gerente de Talento Humano, Jennifer Pérez, le ha permitido “descubrir personas que nos aportan conocimientos, habilidades y estabilidad laboral, porque se vuelven muy agradecidas hacia la empresa que les abre las puertas”.

“Ha sido una experiencia muy gratificante, obviamente, con el apoyo y el acompañamiento del SJR. Hemos tenido venezolanos en todas las áreas: administrativa, operativa, panificadora, fruver, carnes, surtido, cajas; y en este momento tenemos ocho en la nómina. Lo más importante es recordar que ellos son seres humanos que buscan una oportunidad para sostener a sus familias”, detalló Pérez.

Lea también: Economías de Colombia y Norte de Santander se verían afectadas por promesa que Trump hizo en campaña

Resultados del programa

Desde 2022, 13 empresas de Cúcuta se han sumado a la iniciativa del Servicio Jesuita a Refugiados, a través de la contratación de alrededor de 50 migrantes, algunos son egresados de programas técnicos financiados por la organización.

La coordinadora de la Oficina Territorial del SJR Colombia explicó que este número de personas corresponde solo al programa, que no tiene una basta capacidad, reconociendo que, por su propia cuenta, las organizaciones han contratado venezolanos.

Mariajosé García precisó que las formas en las que apoyan a las empresas son la cobertura de los gastos del transporte del empleado, sus uniformes, la adecuación del espacio para sus labores, entre otros.

También les brindan apoyo a las empresas en capacitación sobre habilidades blandas, liderazgo, comunicación asertiva y mejora del currículum de los colaboradores, entre otros aspectos.

El dato

En Colombia, 984 personas han sido beneficiadas a través de la estrategia de empleabilidad del Servicio Jesuita a Refugiados.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion