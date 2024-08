Esta es la situación en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta por la escasez de combustible

Mientras algunos pasajeros de Avianca celebraban y agradecían la mañana de este lunes, porque su vuelo no fue sido cancelado y reprogramado, otros reclamaban a la aerolínea la suspensión.

Estas fueron las escenas que registró el equipo periodístico de La Opinión en el aeropuerto internacional Camilo Daza de Cúcuta.

Y es que la escasez de combustible de aviación o Jet Fuel también tiene en aprietos al terminal aéreo, pero solo, por ahora, estaba afectando parte de las operaciones de Avianca. Mientras que desde LATAM precisó que aún no han cancelado vuelos.

“Yo viaje desde Medellín a las 5:00 de la madrugada, porque viene por trabajo a Cúcuta, y el vuelo de regreso que tenía para las 8:00 de la noche me lo cancelaron, me lo pusieron para mañana (martes) a las 10:00 a.m. con escala en Bogotá. ¿Y dónde me quedo hoy? ¿En dónde duermo?”, afirmó muy molesto Jorge Luis Ripol, uno de los usuarios de Avianca.