Bancolombia informa sobre interrupción temporal en sus plataformas

Bancolombia es uno de los bancos más grandes del país y cuenta con un gran número de usuarios. Una de las críticas más frecuentes hacia la entidad ha sido la estabilidad de algunas de sus aplicaciones.

En varias ocasiones, usuarios han reportado en redes sociales problemas de intermitencia en la plataforma, especialmente en fechas de alta demanda, como los días de pago de quincena o de prima.

Debido a esto, la entidad ha estado realizando correcciones en su plataforma durante los últimos meses para mejorar el servicio a los millones de usuarios que realizan transacciones a diario. Sin embargo, por estas razones, han anunciado nuevas interrupciones en la app oficial del banco.

A través de un anuncio oficial en la plataforma oficial del banco, este precisó que durante los próximos días los usuarios verán una interrupción en el servicio de la app.

Bancolombia anuncia interrupción en servicios de su app

La entidad financiera aseguró que entre el 30 de julio y el 8 de agosto, en la franja de las 3:00 a.m., hasta las 3:40 a.m. por cerca de 40 minutos, la app no tendrá servicio debido a algunos trabajos que se adelantan en la misma.

“En este tiempo, usa la sucursal virtual personas, nuestros cajeros para sacar plata y paga con tus tarjetas débito y crédito”, aseguró el banco en su mensaje, indicando que estas transacciones esenciales no se verán interrumpidas. Además, la entidad se comprometió a reducir el mínimo impacto en sus clientes.

Finalmente, el banco aconsejó a sus clientes que planeen las transacciones y movimientos en la app de manera anticipada, para no tener dolores de cabeza e inconvenientes durante el periodo de mantenimiento.

Bancolombia ha enfrentado graves problemas tras caída en sus servicios

Al inicio del mes de junio, la app del banco presentó algunas intermitencias que se prolongaron por varias horas, situación que afectó a miles de usuarios. Ante esta situación, el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, se pronunció y le pidió a la Superintendencia Financiera que investigue e imponga las sanciones que sean necesarias por la caída masiva de los servicios de esa entidad bancaria.

El ministro de las TIC también dejó claro que desde su cartera no pueden ejercer algún tipo de acción contra Bancolombia, pues esto es responsabilidad de la SuperFinanciera, entidad que se encarga de vigilar y controlar a las entidades bancarias.

“Nosotros lo que hacemos es desarrollo de política pública, pero nosotros no somos ni vigilantes ni sancionadores, para eso está la Superintendencia Financiera”, explicó la cabeza del ministerio de las nuevas tecnologías.

Problemas de la aplicación del banco

Es preciso recordar que las quejas por los problemas en la aplicación de Bancolombia comenzaron a circular en redes sociales desde el pasado domingo 2 de junio; los usuarios se manifestaron y con pantallazos dejaban ver cómo no podían ingresar a la aplicación o a la sucursal virtual por problemas en sus contraseñas o credenciales, pese a que los datos suministrados eran los correctos.

De igual forma, quienes lograban acceder, no podían realizar transferencias, pagos virtuales o cumplir con sus obligaciones, razón por lo que la molestia se hizo mucho más intensa y los mensajes negativos se multiplicaron en redes como Facebook y X.

La “intermitencia”, como lo llamó Bancolombia, se extendió, según clientes de este banco, hasta las primeras horas de este miércoles 5 de junio, cuando las fallas persistían e impedían realizar cualquier operación.

En ese momento, SEMANA se comunicó con Bancolombia, y desde la compañía señalaron que los inconvenientes que se han presentado hasta el momento con los canales digitales obedecen a una serie de actualizaciones que han provocado intermitencia en los servicios.

