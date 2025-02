Una colombiana más en Inglaterra: Karla Torres jugará con Leicester

Talento de exportación. La jugadora de la Selección Colombia femenina, Karla Torres, se convirtió en nueva atacante del Leicester de Inglaterra por el resto de temporada 2024-2025.

La habilidosa y veloz jugadora de 18 años fue cedida desde Independiente Santa Fe, equipo con el que debutó a nivel profesional en 2022 y fue subcampeona en 2024.

“Les quiero contar que se me presentó una linda oportunidad para mi vida y mi carrera, pero no crean que es para siempre, me voy a préstamo y me voy a encargar que este escudo y mi país quede en lo más alto”, comentó la futbolista nacida en Buenaventura.

Un talento versátil

Torres despertó intereses a nivel internacional tras su excelente actuación en la Copa del Mundo Sub-20 femenina que se celebró en Colombia el año pasado. La jugadora fue líder del combinado nacional y pudo marcar un doblete en los cuartos de final ante Países Bajos.

“Torres llega a Leicestershire con un enorme potencial, habiendo ganado ya dos partidos senior para la selección nacional colombiana después de sus destacadas actuaciones en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA en 2022”, escribió su nuevo equipo en la presentación.