Fuimos inferiores porque no competimos: Redín tras decepcionante debut del Cúcuta

“Fuimos inferiores porque no competimos”, declaró, con una evidente decepción, el entrenador rojinegro Bernardo Redín tras la derrota 2-0 del Cúcuta Deportivo ante Patriotas en el estadio La Independencia de Tunja, la noche del jueves, en el estreno del Torneo I-2025.

Fue una presentación muy floja, con puntos negativos. La zaga defensiva dejó un mar de dudas tras un primer tiempo cargado de imprecisiones ante los ataques del renovado equipo boyacense.

Redín utilizó, en su titular, a los fichajes Ramiro Sánchez (arquero), Joiner Moreno (lateral derecho), Armando Ballesteros (central), Julián Anaya (central), Luis Hinestroza (volante de primera línea) y Hernán Luna (atacante).

‘El equipo no estuvo a la altura’

Al minuto 26’, los motilones ya perdían 2-0 ante los lanceros: un autogol de Armando Ballesteros y un tanto de Ramiro Brochero, ante una pasiva marca, con un remate de media distancia.

Aunque el estratega vallecaucano varió al 32’, no hubo muchos cambios en la ofensiva. Poca profundidad, una casi nula creación y asociación se evidenciaron en el compromiso.

“Las sensaciones son negativas. El equipo no estuvo a la altura de lo que es la competencia. No competimos, todos los duelos los perdimos. Lo que veníamos trabajando o queríamos planificar acá no se vio absolutamente nada”, expresó Redín, tras la derrota.