¿Un cambio inesperado? Falcao García podría renovar con Millonarios

La noticia fue confirmada por el presidente de la junta de Millonarios a un medio nacional, después de haber anunciado la salida del ‘Tigre’ del club capitalino. Según información revelada por el presidente de la junta de Millonarios, estarían buscando renovar el contrato de Radamel Falcao García.

Aunque aún no se conoce si el delantero colombiano aceptará la oferta, se informó que la junta directiva del club había logrado solventar los problemas financieros que habían llevado a Falcao a considerar su salida. “Si la razón por la cual se iba Falcao era porque tenía ese roto en sus finanzas, no sé si Falcao ahora diga que no. Yo creo que si este era el problema, se va a solucionar”, informó Sánchez Cristo.

Según fuentes cercanas al club, Gustavo Serpa, presidente de la junta de Millonarios, había “metido la mano al dril” para realizar los ajustes necesarios y convencer a Falcao de quedarse. Se informó que anoche se habían confirmado 1.200 millones de pesos adicionales, además de los 2.400 millones que estaban pendientes.

La decisión de renovar el contrato de Falcao se tomó en horas de la madrugada, después de la tristeza y los mensajes de la hinchada del club capitalino.

