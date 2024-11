¡Tremenda remontada! Motilones del Norte venció a Piratas en Bogotá y se instaló en semifinales

Remontada en el cuarto final

En el duelo de técnicos dominicanos (Ortega vs. Joel Feliz), Piratas empezó pegando primero con un quinteto formado por su figura Crawford, el colombo-venezolano Yorbis Altamar, el dominicano Luis Martínez y los colombianos Felipe Soler y Santiago Serna.

Motilones, en cambio, tuvo su roster principal con Rosario, Jaison Valdez, Jhon ‘Chiquillo’ Hernández, Jeremy Smith y Héctor Díaz. Como novedades en la nómina fue la presencia de los fichajes Sebastián ‘Pity’ Valencia y Carlos Morales, con pasado en el club. No estuvo José Lozano, convocado a la Selección Colombia 3x3.

Valencia aportó 6 pts y 2 rts en 22 minutos de partido y Morales actuó 3 minutos dando una asistencia.

Por cuartos, el local pegó primero imponiéndose 28-23, cedió por muy poco en el segundo (30-29) y en el tercero alargó su ventaja (26-18).

Con doce puntos a su favor, Piratas fue incapaz de sostener la ventaja en el final con un Motilones que marcó 32 puntos sobre los 18 del local.

En el cuadro de la frontera se corrigió el lanzamiento de tiros libres (75% de efectividad) y 30 puntos llegaron desde triples.

Además de Rosario, Smith se despachó con 21 puntos, 1 rebote y 3 asistencias; Valdez consiguió 18 pts, 4 rts y 6 as; Díaz 15 pts, 3 rts y 1 as, y ‘Chiquillo’ 12 pts, 10 rts y 1 as.

Este viernes se verán las caras nuevamente sobre las 8:00 p.m. en el mismo escenario.

