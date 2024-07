Tour de Francia 2024: Evenepoel ganó la crono, pero no derribó a Pogacar del liderato

El vencedor en 2020 y 2021 no pudo con el ritmo de Evenepoel, que exhibió su gran capacidad contra el crono. Sin embargo, consiguió 25 segundos más de renta sobre Vingegaard, que le permiten una ventaja de 1'15" en la general sobre el danés.



El gran vencedor fue el belga, que sigue segundo en la clasificación general y se acerca a 33 segundos de Pogacar, después de una crono de mucho nivel en el que tuvo incluso que sobreponerse al susto que supuso un amago de pinchazo, que, afortunadamente para sus intereses, no fue un problema para hacerse con el triunfo.



En cuanto a los españoles, Juan Ayuso (UAE) hizo el decimoquinto mejor tiempo, a 1'18" del ganador, y Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) cruzó la meta en decimoséptimo puesto a 1'27". Pello Bilbao quedó en el decimoctavo lugar a 1'30" del ganador, mientras que Mikel Landa se aleja mucho de sus opciones de podio en la general, tras acabar el 35 a 2'15"



Este sábado, la 'Grande Boucle' disputará su octava etapa entre Semur-en-Auxois y Colombey-les-Deux-Églises sobre 183,4 kilómetros, una jornada de media montaña en la que no está prevista la llegada al sprint, y donde corredores explosivos podrían brillar, sin olvidar las opciones de la fuga.

Clasificación general:

1. Tadej Pogacar (SVN/UAE Team Emirates) 27h:16:23.



2. Remco Evenepoel (BEL/Soudal Quick-Step) a 33.



3. Jonas Vingegaard (DIN/Team Visma | Lease a Bike) 1:15.

12. Egan Bernal (COL/Ineos) 5:25"

15. Santiago Buitrago (COL/Bahrain) 5:53"

67. Harold Tejada (COL/Astana) 45:18"

166. Fernando Gaviria (COL/Movistar) 1:33:59"

