Talentos emergentes: Los nuevos goleadores del fútbol colombiano

Juan Manuel Lillo, quien fuera técnico en Colombia de Millonarios y Atlético Nacional, en alguna ocasión dijo que Colombia es una “potencia invisible” en cuanto a jugadores con proyección internacional. Es tan fácil encontrar talentos en el país como registrarse en Rushbet. “Si le pegas una patada a un bote, sacas de a 15 jugadores”, afirmó quien actualmente es la mano derecha de Pep Guardiola en el Manchester City.



¿Qué tan eficiente es la fábrica de talentos en la producción de goleadores? Hugo Rodallega, referente ofensivo de Santa Fe, fue uno de los primeros en enviar la señal de alerta. Para él, algo está pasando, ya que no salen muchos delanteros. Además, quienes cargan con esta responsabilidad son veteranos, como él. Por ejemplo, Dayro Moreno (Once Caldas) se convirtió en el máximo anotador histórico del fútbol colombiano con 38 años.



Es verdad. No son muchos delanteros con gol, pero los hay y de muy buena calidad. Necesitan oportunidades porque tienen condiciones para triunfar en el fútbol colombiano. Son los goleadores del mañana, encargados de una labor compleja, asignada solo para aquellos con ese don de poner el balón en el fondo de la red.



En un fútbol como el de ahora no se necesita ser referente de área para marcar. Los goleadores también se forman en las bandas, juegan de espaldas o crean espacios con sus movimientos. Es parte de la evolución del fútbol y en ese sentido la liga local posee algunos prospectos que vale la pena seguir.



H3: Yojan Garcés (América)



Para debutar con 17 años con el América de Cali y en la posición de centrodelantero es porque Yojan Andrés Garcés, oriundo de Buenaventura, tiene las condiciones para dar el salto de calidad. ‘Papula’, como lo apodan sus compañeros, es rápido y de buen juego aéreo. Mide 1,92 metros y ha sido goleador en las categorías inferiores. Ya marcó su primer gol como profesional contra Boyacá Chicó.



H3: Jersson González (Santa Fe)



Jersson puede jugar como extremo y aún así llega a posición de gol. Pupilo de un glorioso atacante al servicio de Santa Fe en la década de los 90 como Léider Preciado, González es el futbolista con más proyección que tiene el León en posiciones ofensivas. El 2024 pinta muy bueno para este futbolista nacido en Bogotá.



H3: Juan José Córdoba (Deportivo Cali)



Tiene 20 años, es extremo y también anota muchos goles. Es el jugador más interesante que tiene el Deportivo Cali en su ataque. Una promesa sobre la cual hay gran expectativa porque de conservar ese nivel pronto dará el salto al fútbol internacional. Gambeta impredecible, le gusta rematar al arco.



H3: Jaime Peralta (Independiente Medellín)



Ya había dado de qué hablar en el 2023, como titular en el Cúcuta Deportivo. Con 19 años, el Independiente Medellín lo acogió de nuevo, ya que Jaime tuvo la oportunidad de formar parte antes de las categorías menores del Poderoso. Delantero centro con la virtud de ubicarse muy bien en el área.



H3: Emilio Aristizábal (Atlético Nacional)



Hijo del gran goleador Víctor Hugo, Emilio también es un delantero de área. Tiene 18 años y ya cuenta con buenas oportunidades de jugar con el primer equipo Verdolaga. Una gran virtud producto del buen proceso llevado a cabo en categorías formativas es la condición técnica. Con un poco más de continuidad es posible que Emilio se ratifique como toda una realidad del fútbol colombiano en el puesto de delantero.



H3: Kevin Viveros (La Equidad)



Con 23 años aún tiene mucho por dar y consolidarse como uno de los delanteros referentes del balompié local. Kevin ya ha tenido la oportunidad de jugar en otros clubes del país como América de Cali, donde debutó como profesional. Pasó por Leones y Atlético en la Primera B; después estuvo en Venezuela con el Carabobo, donde anotó 21 goles en la liga de aquel país. En el año 2023 integró la plantilla del Deportivo Cali y en 2024 fichó por La Equidad. Potente, capaz de chocar con los centrales rivales, sabe jugar muy bien cuando recibe el balón de espaldas al arco.



H3: Juan Carvajal (Millonarios)



Delantero bogotano, con proceso en las divisiones menores de Millonarios. A sus escasos 20 años, lleva más de un año trabajando con el equipo profesional. Buenas condiciones técnicas, sabe jugar de espaldas, asociarse y llegar al área. Ha sido clave para él contar con un cuerpo técnico que le da mucha confianza a los futbolistas jóvenes. Juan se proyecta para ser el atacante titular del cuadro Embajador en un mediano plazo.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion