Roger Martínez habla, por primera vez, de su salida de Racing

Roger Martínez rompió su silencio, pues en una entrevista con el periodista César Luis Merlo, habló de su pasado, especialmente, de su salida de Racing de Argentina.

“Quería cambiar de aires, era necesario, por eso preferí seguir mi carrera en otra parte. No hicieron esfuerzos para que me quedara. Yo quería quedarme, se lo dije a muchas personas”, dijo el delantero cartagenero, quien fue clave para Racing en el título de la Copa Sudamericana.

“A mí Costas me hizo sentir importante, eso para mí fue muy especial. En las vacaciones siempre me llamaba y me decía, quiero que te quedes, vos sos fundamental y haces los goles relevantes´, agregó.

Martínez Tobinson dejó a Argentina para irse para Arabia Saudita, pues firmó con el Al-Taawon, de la primera división, un contrato de año y medio. Hace pocos días marcó su primer gol con esta camiseta.

Un poco de la carrera de Roger Martínez

El delantero viene de jugar en Racing de Argentina, en donde disputó 35 partidos y anotó 12 goles, incluyendo el de la final de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro de Brasil. Ha pasado por clubes como Villarreal de España, Aldosivi de Argentina, Jiangsu Suning de China, América de México, entre otros.

En Colombia sonaba para llegar a Atlético Nacional y a Atlético Junior, pero nada se concretó. En sus inicios en el fútbol aficionado jugó en Expreso Rojo y Academia de Crespo. Integró Selecciones Bolívar en varias ocasiones, en donde fue campeón.

Roger tiene gol y gran potencia en el frente de ataque, espera volver ser llamado a la Selección Colombia de Mayores, especialmente, para las Eliminatorias al Mundial del 2026, el mismo que se hará en México, Canadá y Estados Unidos.

