Rally Dakar 2025 arrancó en Arabia Saudita con acción de dos colombianos

"Estoy supercontento. Creo que ha ido bastante bien, no me he perdido, sí que he cogido bastante polvo de los pilotos que iban delante, pero en general ha sido muy rápido, como a mí me gusta. Le he dado a algún árbol que había por ahí en medio, pero con las manos", expresó Canet a la organización tras llegar a meta.

El bogotano Francisco Álvarez, del equipo Joyride Race Service, llegó en la casilla 90 a 23 minutos y 10 segundos de Sanders.

Este sábado se disputará la primera etapa de este Rally Dakar, una especial ya de 413 kilómetros también con salida y llegada en Bisha. Según los organizadores, se trata de una etapa de orografía sumamente variada, donde además de arena, los participantes tendrán que lidiar con todas las superficies y, hacia el ecuador de la especial, se enfrentarán a tramos con numerosos cruces de pistas.

