Rigo anunció su nuevo equipo, ¿no se retira?

Colgar la bicicleta para siempre no es la mejor opción para alguien que encontró en ella su destino de vida, y sobre todo cuando esta sigue siendo su gran pasión. Por tal motivo, a Rigoberto Urán se le seguirá viendo pedalear por las carreras nacionales, y quizá internacionales, más allá de que el año pasado haya decidido, tras casi 20 años de carrera profesional, decirle adiós a la alta competencia.

A través de sus redes sociales, el subcampeón de los Juegos Olímpicos de Londres-2012, de los Giros de Italia-2013 y 2014 y del Tour de Francia-2017, confirmó que ya tiene nuevo equipo, una noticia que generó expectativa entre sus seguidores, pues algunos pensaron que echaba atrás el anuncio de su retiro.

El pasado 29 de diciembre, el Toro de Urrao, de 37 años de edad, mostró su gratitud hacia el último elenco que representó, el EF Education, el cual lo arropó y le brindó confianza desde 2016 para que siguiera figurando en el World Tour.

“Para mí es un día lleno de emociones difíciles de poner en palabras. Después de ocho años en el equipo EF, llega el momento de despedirme de este uniforme que tanto significa para mí. No solo fueron mi hogar deportivo; fue una familia que me acogió como un hijo desde el primer día y me ayudó a crecer en todos los aspectos de mi vida. Aquí me terminé de formar no solo como ciclista, sino como ser humano, y por eso siempre estaré con mi equipo agradecido”, escribió Urán en Instagram.

En esa misma publicación, recordó que el ciclismo se lo dio todo. “Me enseñó a perseverar, a luchar, a soñar y a caer para volver a levantarme. Ahora, cierro este ciclo con la satisfacción de haberlo dado todo y con la emoción de enfrentar un nuevo desafío: ser el padre que mis hijos merecen. Estoy listo para esa carrera, al lado de Michelle, quizá la más importante de mi vida”.

Por eso, el pasado jueves, cuando Urán informó que ya integraba de manera oficial el Team Uranium Bikes, muchos de sus seguidores pusieron en duda su retiro del deporte.

“Mijitos, comenzamos este 2025 con nuevas noticias. A partir de este momento, hago parte del Team Uranium. Espero encontrarme con muchos de ustedes en las carreteras, y si van en esta misma bici les doy rueda un ratico”, empezó Rigo diciendo.

“Hoy se hace un sueño realidad. @uraniumbikes no es solo mi bici, es mi legado. Creada con la misma exigencia que un ciclista profesional necesita, ahora está lista para acompañarte en tu propia historia. ¿Listo para el siguiente nivel?”, agregó el corredor.

¿Pero de qué se trata su nuevo proyecto?

Desde 2023 se creó el Team Uranium Bikes, el equipo de ciclismo aficionado de la marca de Rigo, quien ahora empezará a rodar con sus propias bicicletas después de hacerlo en las Cannondale, con las que compite el EF Education, en el que se mantiene su compatriota Esteban Chaves.