Pep Guardiola aún no decide cuánto tiempo más dirigirá al Manchester City

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, asegura que todavía no tiene tomada la decisión de si seguirá o no en el equipo 'citizen' la próxima temporada, si bien dejó claro que todavía le gusta su trabajo pese a estar "cansado" en algunos momentos y, por otro lado, añadió que a nivel emocional le "destroza" cuando le toca, todavía, jugar contra el FC Barcelona.

"No, no es cierto y nada de eso es cierto por una parte, tengo que pensarlo de nuevo. Fabio (presentador), te lo juro, si lo hubiera decidido el si me quedo o si me iré te lo diría. Pero puede ser, cualquier cosa puede ser en la vida", aseguró en declaraciones al programa 'Che tempo che fa' del canal italiano Nove.

Como también podría ser que le tocara, esta temporada, jugar en 'Champions' contra el Barça, equipo en el que triunfó como jugador y como entrenador, siendo además su primer gran reto en los banquillos y logrando un triplete en su primera campaña.

"El cariño que le tengo al Barcelona a nivel emocional me destroza cuando jugamos contra ellos. Nací en un pueblo pequeño, el FC Barcelona lo era todo para mí y siempre está muy cerca. Encontrármelo no me hace feliz", se sinceró.

En aquel Barça de Guardiola estaba Leo Messi, ahora en el Inter Miami. Para el de Santpedor, el argentino es el mejor de la historia. "Yo diría que es fácil porque para mí es el mejor jugador de todos los tiempos. Messi es el más fuerte de la historia. Sí, tal vez sea una falta de respeto hacia Pelé, hacia Maradona, hacia todos estos grandes estrellas, pero vi a este chico entrenando cada tres días, y es algo que nunca había visto", reconoció.

"Estaba jugando el partido, marcaba dos goles y daba tres asistencias, y eso sucedía cada tres días. Y cuando lo ves entrenando, lo ves tan cerca, te das cuenta de esto... Me recuerda mucho a Tiger Woods o Michael Jordan, tenemos suerte de vivirlo porque esto sucede una vez en la vida, la posibilidad de vivir con una persona así", aportó.

