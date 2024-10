¿Fedemoto se durmió con los apoyos para David Alonso?

Alonso es el primer connacional en ser campeón del mundo en una de las categorías del motociclismo de velocidad, y en 2025 estará corriendo en el Moto2 del mundial de MotoGP.

David Alonso, joven piloto colombiano, ha alcanzado un notable éxito en el mundo del motociclismo, a pesar de las dificultades para obtener apoyo financiero. Su reciente victoria en Japón ha puesto de manifiesto las ocasiones en que solicitó ayuda al Ministerio del Deporte de Colombia sin recibir respuesta.

Armando Farfán, gerente del Comité Olímpico Colombiano (COC), en diálogo con la revista Semana, compartió detalles sobre las gestiones realizadas para apoyar a Alonso. Farfán explicó que en dos ocasiones se solicitó ayuda al Ministerio, primero bajo la dirección de Astrid Rodríguez y luego con su sucesora, sin obtener resultados. En ambas ocasiones, se prometió apoyo que nunca se materializó.

Farfán, quien conoció a Alonso durante su presidencia en la Liga de Motociclismo de Bogotá y posteriormente en la Federación Colombiana de Motociclismo, relató cómo se intentó reiteradamente obtener respaldo del Ministerio.

A pesar de las promesas de Guillermo Montaño, director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo del Ministerio, el apoyo no llegó debido a recortes presupuestarios.

“Hay cambio de ministra, llega la otra ministra y tampoco. Entonces se habló con el señor Guillermo Montaño, le pedimos, le rogamos, le dijimos ‘ayude a este muchacho, mire cómo canta el himno’… Es una historia buenísima (...) se le pidió más de una vez que lo apoyara, me dijo que sí, y luego me dijo que por el recorte que les hicieron ya no se le podía ayudar. Esa es la verdad”, explicó.

Mindeporte se defiende

Tras las declaraciones de Farfán, el Ministerio del Deporte no se hizo esperar y aclaró cuáles fueron son las razones por las que el campeón del Moto3 no recibió los apoyos que habría solicitado en su momento.

Según un publicación de el Diario El Tiempo, y explicación que da Mindeporte si hubo intención de respaldar al deportista, pero la que no cumplió con los requisitos requeridos fue la Federación Colombiana de Motociclismo al no presenta la documentación completa.

“Durante 2023, desde el Ministerio del Deporte se suscribió un convenio con la Federación Colombiana de Motociclismo por la cuantía de $500.000.000. A dicho contrato se le proyectó una adición presupuestal por un monto de $250.000.000 para apalancar la participación internacional de varios pilotos, incluido David Alonso, con un apoyo de $100.000.000”.

Mindeporte alega que el contrato en cuestión no se legalizó por parte de Fedemoto en el tiempo estimado, pues debía hacerse antes de que el campeonato Mundial de Moto3 llegara a su final en noviembre de 2023.

“Sin embargo, para poder realizar dicha adición, la federación nacional debía legalizar el 50 % del valor total de contrato antes de que los pilotos culminaran sus calendarios deportivos. No obstante, esta legalización solo se cumplió hasta mediados de diciembre, cuando David Alonso ya había finalizado su temporada”, explica Mindeporte.

¿Y el 2024 qué pasó?

Para la actual temporada el ministerio del ramo recalcó que en el convenio con Fedemoto nunca se incluyó un estímulo económico para David Alonso. “Así mismo, para 2024, se firmó un convenio con la misma Federación para apoyo a su gestión, también por $500.000.000, valor asignado según el proyecto presentado por la Federación Colombiana de Motociclismo en el que no contempló ningún estímulo para Alonso”.

Por último, indicó que desde el entorno del colombiano de 18 años de edad nunca se presentó una solicitud de apoyo para esta temporada que está llegando a su final.

“Es fundamental aclarar además que, hasta la fecha, el piloto en mención tampoco ha formalizado ni presentado ante Mindeporte, a título personal, ninguna solicitud de apoyo para su calendario 2024”, reveló.

David Alonso, a los 18 años, ha hecho historia al convertirse en el primer latinoamericano en ganar un título mundial en motociclismo desde 1986. Este logro lo pone junto a figuras destacadas como Pedro Acosta e Izan Guevara, quienes también alcanzaron el campeonato a una edad temprana.

El piloto colombo-español ha tenido una temporada impresionante, con 10 victorias y 11 podios, además de ser el más rápido en la clasificación en seis ocasiones. Estos han sido sus triunfos.

Este desempeño no solo le aseguró el título, sino que también le permite correr las últimas cuatro carreras de la temporada con la tranquilidad de ser ya el campeón.

Estas competencias se llevarán a cabo en Australia, Tailandia, Malasia y Valencia, donde Alonso podrá recibir el reconocimiento del público.

Alonso ha superado el récord de más triunfos en la categoría, con 14 victorias, superando al italiano Romano Feneti.

Este logro lo ubica en una posición destacada dentro del motociclismo, uniéndose a otros grandes como Marc Márquez, Joan Mir y Fausto Gresini, quienes también lograron 10 victorias en una sola temporada en la categoría pequeña. Aún tiene la oportunidad de igualar el récord de 11 victorias en una temporada, establecido por Valentino Rossi en 1997.

