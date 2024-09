No se dio el duelo entre Yáser Asprilla y James Rodríguez: Íñigo Pérez dejó en el banco al 10 colombiano

Los aficionados colombianos se quedaron con las ganas de ver el duelo entre James Rodríguez y Yáser Asprilla, en el enfrentamiento entre Rayo Vallecano y Girona FC, este miércoles, en la séptima fecha de la Liga española.

Íñigo Pérez, técnico del Rayo, no incluyó a James durante todo el encuentro que terminó 0-0 y continúa sin darle la titular al mejor jugador de la Copa América 2024 y figura de la Selección Colombia en las Eliminatorias al Mundial de 2026.

En los tres juegos en los que fue convocado, Rodríguez ingresó al 87’ en la victoria 3-1 ante el Osasuna y al 73’ en el empate 1-1 ante el Atlético de Madrid.

Previo al duelo ante Girona, el técnico Pérez fue consultado por los reclamos de los hinchas quienes piden que James tenga más minutos en campo.

"Si hay insultos hacia mi persona porque no alineo a un jugador, no me queda otra que comprender. No leo nada, lo siento mucho para la gente que se siente traicionada. Acepto las críticas, no puedo decir otra cosa”, señaló.

Sobre por qué no lo incluyó al colombiano comentó que: "mis cambios siempre van a ir en la dirección de intentar modificar o alterar el partido en este caso, o permanecer cómo está si me está gustando. Hoy creo que los jugadores que han entrado son de otras caracteristicas para poder sostener un partido que lo estábamos sujetando con pinzas".