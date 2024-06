Nairo Quintana se retira del Tour de Suiza y Alberto Betiol es nuevo líder

El ciclista colombiano Nairo Quintana, del equipo Movistar, no salió para el recorrido de la etapa tres de la Vuelta a Suiza de este martes, debido a la fuerte caída del lunes la lesionarse el cuarto metacarpiano de la mano derecha.

La tercera fracción de la competencia ‘helvetica’ que se corrió entre Steinmaur y Rüschlikon, sobre una distancia de 161,7 kilómetros y que contó con tres premios de montaña de tercera categoría fue ganada por el belga Thybau Nys (Lidl-Trek) con un tiempo de 3hosas 27:31. Segundo entró Stephen Williams (Israel Premier) y tercero fue el italiano Alberto Betiol (EF-) con el mismo tiempo dl ganador.

El mejor de los colombianos en la etapa fue Egan Bernal (Ineos) a tres segundos, en el puesto 13 y Sergio Higuita (Bora-Hans-grohe), 19 a siete segundos.

Le puede interesar: Miguel Ángel López, suspendido por 4 años por dopaje; Supermán apelará

En la clasificación general, Betiol es el líder con un tiempo de 7horas 39.20, segundo es Ethan Hayter (Ineos) 0:6 segundos y tercero, Wilco Kelderman (Visma Leassie), mientras que Egan, ocupa la casilla 17 a 16 segundos del líder.

-Caída y alarma telefónica-

Nairo Quintana se fue al suelo durante la jornada del lunes y en la misma se produjo una fractura no desplazada del cuarto metacarpiano de la mano derecha, confirmada en las posteriores pruebas radiológicas.

El ciclista colombiano seguirá tratamiento mediante inmovilización e iniciar cuanto antes su recuperación, con vistas a la disputa del próximo Tour de Francia.

“Tras su caída de ayer durante la segunda etapa del Tour de Suiza, Nairo fue sometido anoche a pruebas radiológicas debido a los dolores que padecía”, se lee en un comunicado de Movistar.

“Quintana sufrió una fractura no desplazada del cuarto metacarpiano de la mano derecha. La mano del colombiano será tratada con inmovilización y no podrá tomar la salida en la etapa 3 de hoy” dijo su equipo.

“Ayer tuve la caída (el lunes), traté de librarme caí en la hierba (el pasto), no me hice rasguños ni nada, de hecho ni la mano la tengo rasguñada, pero algo me pegó en el hueso, pero me fracturé la mano estoy fuera de la competición y ahora a prepararme y regresar a las carreras que vienen”, afirmó ‘Nairomán’.

Varios corredores se cayeron en la final de la segunda etapa del Tour de Suiza, entre ellos Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe), que sufrió una fractura de cadera y clavícula .

Aún no está claro cuánto tiempo pasará Quintana al margen, pero el colombiano no debía participar en el Tour de Francia de este año , ya que recientemente completó el Giro de Italia en el puesto 19 de la general. Desde el inicio de temporada, Movistar ha indicado que Quintana también correrá la Vuelta a España al servicio de Enric Mas.

Le puede interesar: El bicicrós rojinegro sigue mostrando sus talentos

Quintana se reincorporó a Movistar esta temporada después de pasar la temporada 2023 al margen al no haber podido encontrar equipo tras sus positivos por Tramadol en el Tour de Francia de 2022.

El corredor de 34 años ha atravesado una temporada de regreso difícil después de contraer COVID-19 durante el Tour Colombia en febrero. Aquella enfermedad retrasó el inicio de su temporada europea y sufrió un nuevo revés al romperse un ligamento del brazo en una caída en la Vuelta a Cataluña.

Esos problemas hicieron que Quintana rebajara sus ambiciones en el Giro de la clasificación general a perseguir victorias de etapa. Estuvo más cerca de Livigno en la etapa 15, quedando segundo después de ser atrapado y adelantado por maglia rosa Tadej Pogačar en el último acercamiento a la meta.

Quintana participó en el Tour de Suiza en apoyo de Mas, quien está aprovechando la carrera suiza para avanzar hacia el Tour.

Queda por ver, sin embargo, si mas estará flanqueado en julio por Oier Lazkano, que demostró unas habilidades de escalada hasta ahora desconocidas en el Critérium du Dauphiné. El campeón de España termina contrato al final de esta temporada y se le ha relacionado con un fichaje por Red Bull-Bora-Hansgrohe.

Este miércoles se correrá la cuarta etapa de 171 kilómetros entre Rüschlikon y Paso de San Gotardo, alto de primera categoría y donde se espera el protagonismo de los escarabajos colombianos.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion